Il nuovo film di Guillermo del Toro è un mix tra Frankenstein e ‘BioShock’

Ieri è uscito il trailer dell’ultimo film del rinomato regista Guillermo del Toro prodotto dalla Fox Searchlight Pictures, ‘The Shape of Water’. Il film segue la relazione tra Elisa, una donna triste e sola, interpretata da Sally Hawkins, e un tritone segretamente tenuto in cattività in un esperimento governativo segreto.

Il film è ambientato durante la Guerra fredda in un laboratorio governativo sott’acqua e dal gusto BioShock dove la nostra protagonista lavora come una specie di donna delle pulizie.

Le sue limitazioni sociali l’hanno resa sola e abbandonata, e comincia a diventare stanca della sua vita banale e ripetitiva quando con la sua collega Zelda, interpretata da Octavia Spencer, scopre la cisterna con il misterioso tritone.



Desiderosa di qualcosa che sconvolga la sua esistenza e mossa dalla sua curiosità, Elisa si avvicina all’anfibio umanoide, interpretato da Doug Jones di Hellboy, e i due pian piano iniziano una relazione. Il resto del film sembra affrontare il tema stile Okja, dove un umano empatizza con una creatura e combatte per proteggerlo da chiunque voglia fargli del male.

Abbiamo visto un personaggio acquatico simile nel cast di Hellboy, Abe Sapien, interpretato in maniera egregia da Doug Jones, un uomo-pesce telepatico che è uno dei fedeli aiutanti di Hellboy. Sebbene sia uscito solo il trailer, si possono tracciare delle nette similitudini con Abe Sapien. Forse è suo cugino?

La locandina del film, usata nell’annuncio per il nuovo trailer è un quadro di James Jean, un artista taiwanese-americano conosciuto nel mondo del fumetto, perché realizza le copertine dei libri pubblicati da DC. Il disegno a carboncino che si vede alla fine del trailer è molto simile alla locandina del film, dunque è possibile che l’artista abbia altri lavori inclusi nel film.

The Shape of Water è stato scritto e diretto da Guillermo del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg e Doug Jones.

Guarda altri lavori dell’artista James Jean sul suo sito.