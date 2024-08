Il nuovo gioco di South Park mi ha fatto venire una crisi di identità

Per chi, come me, è cresciuto insieme ai modelli e agli archetipi dei personaggi che abitano i videogiochi, l’idea stessa del protagonista di una storia, perlomeno in una storia di stampo occidentale, è fortemente plasmata dall’immaginario tipico dei videogiochi.

Soprattutto nella parte mainstream di questo settore, però, si tratta di un immaginario limitato, che fatica a esplorare una rappresentazione più diversificata, al punto che esiste un meme sull’iconografia classica (per non dire ridondante) del protagonista: maschio bianco, eterosessuale, borghese (o rinnegato tale), capelli scuri, fascino indiscutibile, occhi verdi e con una brutta tendenza a tenersi dentro i sentimenti — perché frignare non è mai abbastanza da macho. Regole analoghe valgono per le protagoniste femminili, mentre altre categorie — diverse per sessualità, genere, religione o etnia dallo schema dominante — restano lontane dai ruoli principali.

Videos by VICE

Questo perché il videogioco è (o è stato in larga parte fino a tempi recenti) un medium poco coraggioso, specialmente per quanto riguarda i suoi contenuti “di massa.” Calandosi nel dibattito con la stessa brutale e ironica onestà che ha reso cult la serie animata, il videogioco South Park: Scontri Di-Retti — uscito il 17 ottobre — sembra offrire una nuova, complessa libertà nella creazione dell’identità dell’avatar di gioco, pur, allo stesso tempo, ricordandoci il peso amaro del non appartenere a una categoria dominante nel mondo reale.

Tutti gli screenshot dell’autore

Scontri Di-Retti continua la narrazione iniziata nel 2014 con South Park: il bastone della verità, trasformando il videogioco in una lunghissima puntata dello show televisivo. Il titolo di per sé è un RPG molto canonico nella forma, ma è reso unico dalla peculiare capacità di rompere i tabù del medium raccontando questo atipico viaggio di formazione alla scoperta della propria identità, come se si stesse compilando la più classica delle “schede personaggio” dei giochi di ruolo cartacei.

Già l’editor del personaggio permette di costruire l’aspetto del “novellino” (qui il genere maschile è “colpa” della lingua italiana) liberi da imposizioni: non esistono elementi per avatar maschili ed elementi per avatar femminili. Si possono utilizzare tutti i “pezzi” che si vuole, dagli occhi al taglio dei capelli, dalla barba alle ciglia, per creare il proprio personaggio come si vuole. In questo senso, la prima auto-riflessione è immediata: che cosa — io giocatore — considero maschile e femminile?

Per quanto sia possibile compiere scelte sul proprio personaggio liberamente, allo stesso tempo queste scelte possono condizionare significativamente l’esperienza. La difficoltà del gioco, per esempio, è legata al colore della pelle dell’avatar. In pratica, scegliendo di interpretare un personaggio afroamericano (che abita in un quartiere prevalentemente bianco, pieno di bifolchi e di poliziotti razzisti) la vita diventa ragionevolmente più difficile. Cartman — la voce narrante della creazione dell’avatar — mi avverte che il colore della pelle non influirà sulla difficoltà degli scontri ma in tutti gli altri contesti della mia vita, nel modo in cui mi parleranno gli altri personaggi, tanto per fare un esempio.

Attorno a questa feature, decisamente controversa, si è sviluppato un dibattito interessante: alcuni giocatori afroamericani, tra cui il giornalista di Polygon Jeremy Winslow, hanno apprezzato la scelta del team di sviluppo di mettere davanti agli occhi dei giocatori una situazione di disparità socioeconomica che, ancora oggi, è presente e invalidante. Lo stesso Winslow si è lamentato del fatto che la scelta cambia comunque troppo poco la vita di questo bambino di colore che vive in un quartiere prevalentemente bianco degli USA. Altri giocatori sono andati su tutte le furie, asserendo che non è giusto sentirsi discriminati perfino all’interno di un videogioco.

Per un po’, sono indeciso sul da farsi, ma, alla fine, l’imprinting di anni e anni di videogiochi ha la meglio: scelgo di essere caucasico. Mi pentirò della scelta più avanti, ma saprò rimediare.

Il compito di plasmare il personaggio, infatti, continua per quasi tutta la durata del gioco. La scheda dell’eroe viene arricchita, particolare dopo particolare, dai personaggi che vivono a South Park e fungono da guide identitarie alla scoperta di se stessi.

Ben presto sono stato chiamato nell’ufficio del consulente Mackey, a scuola, per parlare della mia sessualità. Quando mi sono messo seduto davanti a lui, la prima domanda mi ha sorpreso: a quale genere sessuale ti senti di appartenere? Sei nato in questo modo o la tua scoperta e la tua identità sessuale sono state frutto di un percorso? In effetti ho dato talmente per scontata l’identità dell’eroe che non ci ho nemmeno pensato. Guardando bene il mio avatar ho creato il personaggio tipico che anni e anni di videogiochi mi hanno inculcato essere l’unico, vero, possibile protagonista: bianco, benestante ma ribelle quanto basta, eterosessuale, capelli scuri e occhi verdi. In quel momento però il gioco mi stava facendo una domanda immensamente più interessante: cosa sente di essere il tuo personaggio al di là dello stereotipo che hai ricalcato?

Qualcosa è scattata dentro di me: volevo scegliere una strada alternativa, perché sono trent’anni che gioco con lo stesso protagonista. Ho risposto al professore che non mi sentivo rappresentato da una definizione precisa di identità sessuale. Inoltre, la mia attrazione sessuale era autentica parimenti verso uomini e donne. Il professor Mackey mi ha affibbiato l’etichetta di “Persona Genderless Pansessuale,” avvisandomi, però, che sarei dovuto stare particolarmente attento: “Non tutti qui a South Park accetteranno ciò che sei.” Uscito dal suo ufficio, un gruppo di redneck mi si è fatto sotto dicendo che mi avrebbero “aggiustato a suon di cazzotti.”

A questo punto l’ironia cruda di South Park è già al lavoro: nel gioco, in fondo, posso scegliere la mia identità, cosa che nella vita reale non è altrettanto semplice. Il parallelo tra le ritorsioni che chi appartiene a una minoranza può subire, però, è amaramente verosimile. Nel gioco ho potuto reagire (ero in fondo l’unico in controllo davvero), ma nella realtà?

Il viaggio alla scoperta del mio personaggio, nel frattempo, era ancora lontano dall’essere terminato. Il gioco mi ha permesso di scegliere la mia fede religiosa niente meno che al cospetto di Gesù Cristo in carne e ossa (o Spirito Santo, che dir si voglia), al quale ho candidamente confessato di essere un satanista legale, e ho poi fatto la conoscenza del preside P.C. (che sta per Politically Correct), un tipo apparentemente in gamba che mi ha insegnato due cosette sugli epiteti discriminatori. Se uno dei miei avversari insulta la mia identità durante il combattimento, posso interrompere il suo turno con un bel pugno in faccia. Insieme a lui ho completato la mia scheda personaggio, scegliendo la provenienza del mio eroe: un italiano asiatico emigrato a South Park.

Ho disegnato un costume da supereroe che mi piacesse e il quadro del mio personaggio era finalmente completo. Non era lo stesso bambino maschio, etero, bianco e borghese che avevo creato all’inizio, sulla base di uno “standard” dato per scontato come neutro. Aveva una personalità complessa, una sua storia, finalmente diversa dal solito, e avevo dovuto combattere — letteralmente — per affermare l’identità del mio personaggio in un mondo che aveva tentato in tutti i modi di spingermi verso un canone di appartenenza ben preciso.

C’è ovviamente un’ironia amara in un gioco che permette di creare un personaggio più diversificato di quanto facciano moltissimi titoli, ma che — allo stesso tempo — frustra attivamente il giocatore che compie queste scelte. Eppure, la possibilità di combattere contro i bifolchi di paese a suon di calci, scoregge e superpoteri anali, fa sentire bene e stranamente liberi.

Ed è questo ciò che rende South Park: Scontri Di-Retti un prodotto interessante e in linea con il fenomeno cult che è la serie animata: il fatto che scelga di infrangere i grandi tabù della narrazione interattiva di massa, senza perdere mai il suo modo salace e aggressivo di fare ironia, scorretto, ma capace di sparare a zero sui difetti del piccolo mondo fittizio di una cittadina del Colorado che da vent’anni ci rappresenta al nostro peggio.

Seguici su Facebook e Twitter