Il nuovo trailer per la terza stagione di Rick & Morty è una trollata

Ci sono poche cose che sopporto meno delle fandom per film, serie TV, personaggi famosi eccetera eccetera, ed è esattamente per questo motivo che odio profondamente me stesso per aspettare con così tanta ansia la terza stagione di Rick & Morty, ovvero il miglior cartone animato mai prodotto dall’umanità.

Così, pochi minuti fa, sono stato meschinamente sedotto dal canale YouTube di Adult Swim Australia, che ha pubblicato un video eloquentemente titolato ‘Rick and Morty – EXCLUSIVE! SEASON 3 Opening Scene’ — Cosa ti puoi aspettare da un video con un titolo del genere? Quella roba, no? E INVECE UN CAZZO.

Ho dovuto rivederlo tre volte per accettare la realtà dei fatti, ovvero di essere stato appena rickrollato da Rick & Morty, o per meglio dire da quelle bestie di Satana che scrivono Rick & Morty.



A seguire una breve raccolta di commenti che esprimono il mio stato d’animo:

La terza stagione di Rick & Morty è attesa “per il 2017.” :(