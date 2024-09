Il nuovo video di Maria Chiara Argirò visualizza l’improvvisazione jazz

Un nuovo video musicale, opera dell’illustratore e animatore portoghese Pedro Oliveira, altrimenti noto come My Elastic Brain, cattura la natura erratica della musica jazz. “Dream R” è un singolo della compositrice italiana Maria Chiara Argirò, estratto dall’album prodotto in crowdfunding The Fall Dance. Nei quasi otto minuti del brano, My Elastic Brain mette insieme un’animazione che trasporta lo spettatore in un viaggio sinistro e astratto attraverso il mondo di sogno evocato dalle note di Argirò. “Ci sono sogni che collassano, c’è distruzione, c’è confusione, c’è rabbia, c’è violenza, c’è fragilità. Ma alla fine, speri che le cose volgano per il meglio,” racconta My Elastic Brain a Creators.

