Il nuovo video di Solomun è stato realizzato interamente dentro GTA V

Non c’è limite al numero di modi in cui puoi rubare un elicottero, sfidare un cartello del narcotraffico o (se proprio ti piace fare la parte del supercattivo) farti una partitina a golf. Da quando è uscito cinque anni fa GTA V ha messo in fila tutta una serie di attività più o meno edificanti che si possono svolgere nell’universo del gioco. L’ultima aggiunta è stata la possibilità di costruire il proprio night club: con l’aggiornamento After Hours potete mettervi lì e giocare a menare i paparazzi (che tra l’altro è un’attività particolarmente estiva).

Anche la colonna sonora ha beneficiato di un piccolo upgrade, con nuove collaborazioni firmate The Black Madonna, Dixon, Tale of Us e Solomun, migliorando ulteriormente quello che, da GTA III in poi, è stato sempre e comunque un piccolo capolavoro.

Il nuovo video di Solomun “Customer Is King” (che è anche la centesima release di Diynamic Music) vede un alter ego digitale di Solomun impegnato in una sessione di trekking particolarmente bizzarra per le strade di Los Santos. Per una serie di fortunate coincidenze il video è in esclusiva qua sopra.

Questo articolo è stato adattato dalla versione US di Noisey.