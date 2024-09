Questo ristorante segretamente serve il panino preferito di David Bowie

Era il 1996 e lo chef Luis Arce Mota lavorava come lavapiatti e cuoco de facto all’ormai chiuso French Roast nel Greenwich Village, a New York. Questa brasserie era un’istituzione nella zona, e richiamava una clientela decisamente di spicco. Uno dei suoi frequentatori più fedeli, quando Mota vi lavorava, era David Bowie.

Fra Mota e Bowie c’era una sorta d’accordo segreto. Se Bowie entrava dentro e gli faceva un cenno con il capo, allora Mota sapeva di dover prontamente correre in cucina a preparargli il suo panino preferito, un croque-madame con gruviera, uova e birra.

Mota, un alunno dell’ Union Square Cafe e del Bouley, ha inaugurato senza troppo sfarzi La Contenta Oeste (un’estensione del suo adorato locale nel Lower East Side, La Contenta), lo scorso mese vicino all’Union Square a Manhattan. Si tratta di un bar gastronomia principalmente messicano, con un menù a base di chilaquiles, torrejas ma non solo, perché Mota cucina anche (semi-)segretamente dei panini croque monsieur da 15 dollari l’uno a chiunque li richieda, in onore a David Bowie.

Arrivato a New York da Mazatlán, in Messico, nel 1992, Mota ha avvistato David Bowie per la prima volta e in carne e ossa nel 1996. “Lavorare al French Roast è stato magnifico,” ha rivelato a MUNCHIES. “Lo frequentavano un sacco di persone famose, quelle che io avevo visto nei film quando abitavo in Messico.”

Mota, che aveva visto Bowie per la prima volta sul grande schermo grazie al Hunger (1983), è poi arrivato a conoscerlo meglio attraverso la musica. “Mi dicevo, guarda qui questo tizio magrolino quante ragazze si ritrova attorno!”Ipotizza poi di averlo servito almeno tre volte sempre allo stesso tavolo rotondo.

“Non gli ho mai rivolto parola. Incrociavo il suo sguardo e gli preparavo il panino.”

Mota non ci mette molto a preparare i croque monsieur, ormai le braccia vanno in automatico. Richiede una buona dose di uova mescolate con forza a birra e gruviera, pane con lievitazione naturale, prosciutto e un forno in cui poterlo cuocere fino a doratura.

Non lo trovi nel menù de La Contenta Oeste, rivela Mota. Devi chiederlo proprio come faceva lo Starman.