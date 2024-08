Il Parlamento europeo vuole garantire il diritto a riparare

Martedì, i membri del Parlamento europeo hanno approvato le direttive indirizzate ai produttori di hardware perché rendano più semplice riparare prodotti come computer portatili e telefoni cellulari, oltre a garantire una maggiore durata della loro vita media.

La Commissione europea non ha ancora deciso se queste raccomandazioni verrano sottoposte a voto, ma se passeranno, potrebbero diventare legge. Il fatto che siano state approvate dal Parlamento rappresenta un segnale positivo per gruppi come The Repair Association, Greenpeace e iFixit, che da anni sostengono l’adozione di misure analoghe.

Le raccomandazioni includono la proposta di una definizione a livello comunitario di “obsolescenza programmata” — in riferimento alla pratica di creare deliberatamente dei dispositivi con una durata di vita breve, tale da rendere necessario acquistare un nuovo modello prima del necessario. In aggiunta, le raccomandazioni sottolineano come sia necessario istituire un sistema per verificare se un dispositivo presenta delle caratteristiche di “obsolescenza programmata.”

Il Parlamento europeo vorrebbe inoltre considerare una sorta di “bollino europeo,” che prenda in considerazione le caratteristiche di durata, aggiornabilità e sostenibilità ambientale di un prodotto. iFixit , un sito di riparazione che promuove il diritto a riparare, esegue delle valutazioni simili dal suo sito web.

Le raccomandazioni sono molto più elaborate di qualsiasi provvedimento analogo a cui potrebbero aspirare gli Stati Uniti a livello federale. “Qui negli Stati Uniti, siamo così ricchi di risorse che abbiamo sempre di più di quello che ci serve,” mi ha spiegato al telefono Gay Gordon-Byrne, direttore esecutivo della The Repair Association. Gli europei “riciclano molto di più di quanto abbiamo mai fatto noi statunitensi.”

Negli Stati Uniti, la Repair Association sta esercitando pressioni per ottenere una legislazione a livello statale che richieda alle aziende di vendere componenti di ricambio e fornire guide di riparazione ai consumatori e alle società di riparazione indipendenti. Ma nessuna di queste leggi richiede specificamente di intervenire sui dispositivi a livello di progettazione. Alcune delle raccomandazioni dell’UE invece si spingono fino a tanto: una in particolare richiederebbe ai produttori di utilizzare batterie e altre componenti rimovibili (ovvero, non incollate al resto del prodotto.) Molte componenti dei nuovi dispositivi sono difficili da sostituire. La batteria dell’iPhone, ad esempio, è incollata in modo da renderne difficile il riciclaggio e la sostituzione senza strumenti speciali.

Indipendentemente da ciò, probabilmente, una eventuale legislazione potrebbe essere ben accolta dai cittadini dell’UE. Un sondaggio condotto nel 2014 a nome della Commissione europea ha rilevato come il 77 per cento dei consumatori dell’UE preferirebbe riparare i propri prodotti elettronici rispetto ad acquistarne di nuovi.

Se le raccomandazioni dovesserero diventare legge, l’UE prevede di creare nuovi posti di lavoro nell’ambito della riparazione di prodotti elettronici. La relazione rileva come in tutta Europa siano andati perduti migliaia di posti di lavoro nell’ambito della riparazione elettronica, in parte perché i negozi hanno difficoltà ad accedere alle componenti di ricambio e perché molti dispositivi sono difficili da sostituire. Secondo la relazione, negli ultimi due anni, in Polonia, sono andati persi il 16 per cento dei posti di lavoro di questo ambito.

Introducendo regolamenti che obblighino i produttori a progettare dispositivi riparabili, alcuni di questi posti di lavoro potrebbero essere recuperati. “Il ventaglio di prodotti che possono riguardare il mercato delle riparazioni è veramente enorme,” ha concluso Gordon-Byrne.