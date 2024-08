Il porno in DeepDream esiste davvero (NSFW)

Se navigate su internet, probabilmente, non vi sorprenderà leggere che qualcuno ha sfruttato DeepDream di Google per creare dei porno psichedelici per robot. Ma, a quanto pare, questo genere piace anche agli esseri umani, perché il porno per computer in acido ha superato la sua fase sperimentale e ha attirato diversi fan.



Le comunità di Reddit /r/deepdream_porn e /r/deepdreamporn hanno centinaia di contributi ciascuna. I loro membri postano porno modificati attraverso l’algoritmo di elaborazione elettronica delle immagini di Google. Entrambe le comunità vengono seguite da centinaia di persone. C’è anche un Tumblr pieno di foto e di video.



DeepDream sfrutta il machine learning per identificare le parti di un’immagine più simili tra loro e duplicarle fino a quando, di fatto, tutto lo spazio disponibile è occupato da musi di cane e figure vermiformi — potete leggere come funziona qui.



Come qualsiasi altra cosa su Internet, il DeepDream porn ha sviluppato anche dei sottogeneri distinti.



Ci sono dei post in prima persona degli utenti (“I deep-dreamed my own vagina!“, “My own freaky demon penis“) e quelli in cui solo parte delle immagini viene alterata, lasciando intatti delle tette o un pene mentre i volti si trasformano in un’allucinazione di Hunter S. Thompson.



Nei subreddit non ci sono molto commenti sui contenuti, quindi è difficile capire se qualcuno si stia prendendo veramente bene per questa roba, però chi vogliamo prendere in giro? La risposta è probabilmente “sì”.