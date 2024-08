Il prequel anime di ‘Blade Runner 2049’ è un fottuto trip cyberpunk

Le prime recensioni del prossimo Blade Runner 2049 stanno inziando a venir fuori, e per ora sono positive. Ma se non riuscite ad aspettare il momento in cui potete vederlo al cinema, potete godervi il terzo e ultimo prequel che spiega cosa è successo tra gli eventi del primo Blade Runner e del sequel.

Intitolato Blade Runner: Black Out 2022, si concentra su una detonazione radioattiva che porta a un blackout globale di cinque anni e tutta una serie di cose orribili, tra cui la legislazione contro i replicanti. Particolarmente rilevante è il fatto che sia un anime diretto da Shinichirō Watanabe, meglio conosciuto per la setie del 1998 Cowboy Bebop. In una preview postata dal servizio di streaming Crunchyroll all’inizio di questo mese, Watanabe ha dichiarato che Blade Runner è stato il film che lo ha influenzato più di tutti.

Puoi guardarlo gratis su Crunchyroll andando a questo link.

Abbiamo già commentato gli altri prequel caricati su YouTube, uno che si concentra sulla figura di Niander Wallace di Jared Leto e l’altro sul Sapper di Dave Bautista.

Blade Runner 2049 esce in Italia il 5 ottobre.