Il primo vino alla cannabis in Europa è italiano, e ce ne sono pochissime bottiglie in giro

Quando si parla di utilizzo della canapa, compresa quella light appena arrivata in Italia, si cammina ancora in punta di piedi, anche se i limiti secondo la legge sono abbastanza chiari ed è difficile sbagliarsi: è possibile coltivare piante, senza problemi legali per l’agricoltore, con una percentuale di THC che può oscillare dallo 0,2% allo 0,6%.

Ciò vuol dire che con i biscotti, i panini e le birre alla cannabis – o meglio con quelli venduti in Italia – non sentiremo mai gli effetti di una canna.

