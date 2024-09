Il profilo Instagram del ‘Pollicione’ di Mastrota è meglio delle televendite

Fino a qualche tempo fa sembrava che la figura di Giorgio Mastrota dovesse essere legata per sempre alle televendite cadenzate dall’inconfondibile verve e le trapunte in regalo. Ma da oltre un anno e mezzo — precisamente dal 4 giugno 2015 — Mastrota ha iniziato a pubblicare sul suo profilo Instagram foto che ritraggono esclusivamente il suo “pollicione”.



Si tratta proprio di quel che sembra: del suo dito destro, opponibile, dotato di due falangi e diversi muscoli attivatori. Se non ci credete, scorrete pure la gallery di Mastrota con il vostro, di pollice opponibile. Solo per citare alcuni casi, potrete osservare pollicione incompagnia del gabibbo, pollicione con materasso, pollicione in montagna (in diverse versioni).

Sebbene gli sfondi delle immagini alquanto post-dadaiste siano sempre piuttosto fighi, è evidente che non si possa dire lo stesso del soggetto principale. “Quando ero giovane mi vergognavo un po’ [ del mio pollicione], ma ora me lo porto in giro volentieri”, ci ha detto Mastrota nell’inbox di Instagram. “È un messaggio dato con leggerezza, perché bisogna accettarsi e far sì che ogni difetto sia semplicemente e felicemente parte di te”.

E se lo dice uno che ha vinto nella vita la fascia di “Uomo ideale” con un pollicione così, bisogna dare retta a lui e a tutta quella storia della body positivity.

