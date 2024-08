Il ragazzo che si è risvegliato dal coma parlando un’altra lingua

Ben McMahon aveva imparato il cinese in un liceo di Melbourne ma, come molte delle persone che imparano una lingua al liceo, non lo sapeva per davvero. È stato solo quando è andato in viaggio, zaino in spalla, in Cina qualche anno dopo che è arrivato ad apprezzare davvero la lingua. Ma non era comunque fluente.

Poi è successo qualcosa di strano. Nel 2015, Ben si trovava su un’auto che è stata travolta da un camion ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Quando una settimana dopo si è svegliato dal coma farmacologico, ha scoperto con frustrazione che nessuno poteva capirlo, tranne un’infermiera cinese.



Durante la settimana successiva, Ben si è reso conto che quando apriva la bocca per comunicare con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi medici, usciva del cinese. Non farfugliava o esitava quando parlava—articolava semplicemente il suo monologo interiore, che era misteriosamente cambiato dall’inglese.



Quella che segue è l’intervista che gli abbiamo fatto, in cui abbiamo parlato di ciò che è probabilmente accaduto nel cervello di Ben e se sia stato il destino a farlo finire in quell’incidente. Agli occhi di Ben, era destinato a diventare fluente in cinese, trasferirsi in Cina, e alla fine apparire nel programma di appuntamenti più visto al mondo.

VICE: Ehi Ben, iniziamo subito con l’incidente in macchina. Che cosa è successo quel giorno?

Ben McMahon: Beh, non ricordo l’incidente perché sono stato subito steso, ma quello che mi è stato detto è che un grosso camion semirimorchio ha bucato un rosso e si è schiantato contro la fiancata della macchina. L’incidente mi ha fratturato tutto lo sterno, le costole, ho avuto una grave commozione cerebrale e mi hanno indotto un coma per circa una settimana. Il risveglio è stato molto confuso, ma ricordo che c’era un’infermiera cinese, e mentre riprendevo conoscenza le prime parole che mi sono uscite dalla bocca erano in cinese fluente. L’infermiera è stata presa abbastanza alla sprovvista ed è uscita per dirlo ai miei genitori.

Cosa hanno pensato i tuoi genitori?

Beh, l’infermiera ha detto ai miei genitori “vostro figlio si è svegliato dal coma ma … parla cinese.” I miei genitori erano ovviamente al settimo cielo, sai, il loro figlio era vivo, ma erano un po’ preoccupati di dover imparare il cinese per comunicare con me.

Quindi non ti rendevi conto che stavi parlando in cinese?

No, non ne avevo idea. Non importa se stessi parlando con l’infermiera, i dottori o le persone che entravano nella stanza, o i miei genitori e mio fratello. Era la cosa più naturale che mi usciva dalla bocca.

Com’era il tuo cinese prima dell’incidente?

Potevo intavolare conversazioni semplici però non ero fluente. Ma poi, dopo l’incidente, il mio monologo interiore, la voce che tipo ti parla nella testa, è semplicemente cambiato. E così da quel momento è diventato molto più naturale e più fluente, non pensavo prima in inglese e traducevo poi parlano in cinese, era direttamente tutto in cinese.

Ci sono state teorie da parte dei neurologi o forse degli psicologi su come il coma abbia influenzato le tue abilità linguistiche?

Sì, una delle teorie era che per chi parla inglese, la maggior parte della memoria linguistica si trova sul lato sinistro del cervello. Ma per qualche motivo chi parla cinese usa entrambi gli emisferi del cervello, di più dell’inglese medio, diciamo. L’impatto ha colpito per lo più il lato sinistro, quindi quel lato doveva riposare e riprendersi. È possible che ciò che è accaduto è che il cervello ha detto “okay, la parte sinistra ha bisogno di riposare di più, spostiamo l’attività linguistica dalla parte destra.” E per questa ragione forse il cinese è diventato più naturale.

Per quanto tempo sei rimasto in ospedale?

C’è voluta circa una settimana per distinguere le lingue. Mi ero reso conto che dovevo parlare in inglese con i miei genitori e mio fratello, ma poi avevo altre persone con cui parlare cinese. Quindi dal coma alla distinzione tra le lingue e il ritorno a casa, c’è voluto probabilmente un mese.

Bene, quindi sei tornato a casa, hai fatto lezioni di lingua, poi cosa è successo?

Beh, ho avuto l’opportunità di partecipare a If You Are The One, che era letteralmente il mio programma preferito in Cina. È uno show di appuntamenti, è il più grande show di appuntamenti al mondo. Ottanta milioni di persone guardano ogni episodio e quello che succede è che ci sono 24 ragazze sul palco, e poi esce un concorrente maschio. Quindi rimani sul palco per circa un’ora e le ragazze ti fanno il terzo grado. Chiedono cose come “Qual è la tua storia familiare? Hai una macchina? Hai una casa? Cosa fai? Quali sono i tuoi hobby?” E davvero, davvero, non ti danno tregua per vedere se sei quello che stanno cercando.

Quando ti hanno presentato nel programma, hanno parlato un po’ di come hai imparato il cinese in coma?

No, non credo nemmeno che i registi lo sapessero. Ovviamente non hanno fatto ricerche sul mio passato.

No, pensavo che avrebbe potuto attirare interesse ma va bene. Come te la sei cavata?

Beh, avevo comprato dei biscotti e li ho regalati a tutte le ragazze, cosa che hanno apprezzato tanto. Questo è stata la prima vittoria. Poi quello che ho fatto è stato suonare loro una canzone cinese con il mandolino.

Bello! Quindi hai trovato l’amore nel programma?

Sì, a una delle ragazze piacevo molto. Ci siamo tenuti in contatto per circa un mese, è venuta a Melbourne, siamo usciti per un appuntamento, ma poi ci siamo resi conto abbastanza rapidamente che non eravamo davvero adatti l’uno all’altra.

È un peccato, ma andiamo avanti. Ora, immagino che non approverai l’idea di fare un incidente d’auto per imparare una lingua, ma hai consigli per chiunque voglia davvero imparare il cinese?

Sì. Sicuramente non un incidente. Cioè, sono quasi morto! Quasi morto! La cosa più importante per una lingua è appassionarsi. Cioè, un profondo amore per la lingua ti farà venire voglia di studiare. Inoltre, non aver paura di provare. Gli stranieri che parlano meglio il cinese non sono necessariamente le persone più intelligenti, sono solo persone che non hanno paura di parlare. Amano semplicemente parlare con amici cinesi e fare due chiacchiere con le persone per strada e coi tassisti.

Voglio tornare a questa idea del fato o destino. Ci credi?

Sì, al 100 percento. I cinesi parlano di questa cosa chiamata Mìngyùn che è come un destino che unisce due persone. È generalmente romantico, ma può anche essere tipo il destino che ha unito me e la Cina. Sono stato un po’ diretto in questo modo verso la Cina e ho questa profonda, ardente passione per il paese che non avrei avuto se non fosse stato per l’incidente. Penso solo che il destino imponga la direzione in cui andare.

Se non fossi stato in coma, pensi che proveresti comunque questa fascinazione per la Cina?

Probabilmente no. Se l’incidente non fosse successo e non mi fossi svegliato dal coma, probabilmente non sarei tornato in Cina. Quindi non sarei andato nel programma di appuntamenti. Sai, è come essere su una barca, se cambi direzione solo di un millimetro puoi finire in un posto completamente diverso. Quindi penso che la storia sarebbe molto diversa se non avessi avuto l’incidente.

In qualche modo sei contento che l’incidente sia accaduto?

Non credo che nessuno sia contento, sai, di rischiare di morire e stare in coma per una settimana. Ma sono molto riconoscente e grato di essermi svegliato, e ne sono venute fuori alcune cose davvero buone.

Questo articolo è apparso originariamente su VICE Australia.

