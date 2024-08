La falconeria, la caccia di selvaggina con uccelli rapaci addestrati, è una sottocultura affascinante. Sebbene le sue origini siano antiche e la sua pratica sia controversa (a causa dell’allevamento in cattività e dell’importazione ed esportazione di uccelli), gli sceicchi in Qatar hanno trasformato quello che una volta era un mezzo di sopravvivenza in un moderno e, come si può immaginare, surreale spettacolo.

