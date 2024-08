Il vero significato dietro al codice di Matrix

In ognuno degli episodi della serie di Matrix, usciti tra il 1999 e il 2003, e di cui è previsto un quarto capitolo a fine 2021, appare una pioggia di codice verde che scende verso il basso.

Come “prescelto” tra miliardi di uomini, il protagonista Neo (Keanu Reeves) riesce a vedere la verità dietro questo codice. Rappresenta la realtà simulata, dietro la quale si cela il fatto che gli esseri umani sono schiavi inconsapevoli.

Dopo anni dall’uscita della prima trilogia, nessuno sapeva davvero se dietro gli schermi specchiati di lettere latine, cifre arabe e ideogrammi giapponesi ci fosse un qualche significato—oppure se Simon Whiteley, lo scenografo dei film, li avesse messi insieme semplicemente in maniera arbitraria.

In sintesi: la cascata di segni non nasconde alcun messaggio, mentre gli idiomi giapponesi Katakana invece hanno un significato molto pratico. Lo ha rivelato Whiteley nell’ottobre 2017 al magazine cnet: “Mi piace molto inserire nel codice tutto ciò che ha a che fare con le ricette di sushi.“

Whiteley le ha prese direttamente dal libro di cucina di sua moglie, che è di origini giapponesi, li ha copiati e scannerizzati. “Senza questo codice non c’è alcun Matrix”, ha detto scherzando.

Nell’intervista con cnet Whiteley avrebbe dovuto parlare dei suoi nuovi lavori, ma Matrix suscita da sempre tanto fascino che la conversazione si è spostata sul codice.

Nessuna sorpresa: ancora oggi si sprecano le teorie a proposito del film, per illustrarne il contenuto, e scongiurare le forze oscure che ci fruttano per il loro interesse. E la pillola rossa, che Neo ingerisce nel film, è diventata nella cultura di internet sintomo di scoperta della verità.

I libri di ricette di sua moglie non sono stati l’unica forma di ispirazione per la forma del codice: così inizia l’anime Ghost In The Shell con un’animazione simile di lettere verdi. Il codice, creato da Whiteley per Matrix, rimane ancora oggi il più memorabile marchio di fabbrica della famosa serie di Scienze Fiction.