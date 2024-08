Il ‘Simulatore di Testimone di Geova 2018’ ti catapulta in un mondo di porte in faccia

A nessuno piace quando un Testimone di Geova ti bussa alla porta e prova a venderti la sua religione quando staresti molto meglio per i fatti tuoi. Per altro ci sono buone possibilità che il Testimone in questione odi farlo più di te, specialmente se si tratta di ragazzini.

Misha Verollet è un ex-Testimone di Geova che vive a Vienna, in Austria. Jehovah’s Witness Simulator 2018 è un videogioco che ha creato in cui ha condensato la sua infanzia e l’ha distillata in un gioco che dura circa 4 minuti.

Verollet ha usato una veste grafica semplice e dei campi di testo per descrivere l’infanzia soffocante che ha vissuto. Caleb — il protagonista — esplora la propria casa, va di porta in porta a diffondere il messaggio di Geova e schiva le domande poco educate degli altri ragazzini a scuola. È tipo un ‘walking simulator’, ma molto breve e con un messaggio piuttosto efficace su come essere un Testimone di Geova può essere alienante e strano.

Lo sviluppatore ha parlato del suo gioco e dei suo anni passati in chiesa in un Ask Me Anything su Reddit. Un utente gli ha chiesto quando abbia deciso di abbandonare la chiesa.

“In pratica mi sono reso conto che non potevo più fare quel tipo di vita, e una breve esistenza coronata da una fine con Armageddon sarebbe stata migliore di rimanere imprigionato fino all’Armageddon per poi morire comunque perché alla fine della fiera Dio può leggermi il pensiero,” ha scritto.

La chiesa è una setta cristiana che crede che il mondo sia cattivo e che Dio lo sistemerà portandoci alla fine del mondo. Come spiegato da Verollet, i membri tendono a vivere il momento e a concentrarsi a “salvare” quante più persone possibili perché credono che l’Armageddon sia dietro l’angolo.

Ha lasciato la chiesa obbligandola a scomunicarlo. “Avrei potuto dire agli Anziani che non volevo fare più parte dei Testimoni di Geova, ma… Non ho avuto il coraggio,” ha scritto su Reddit.

Invece, sono andato a letto con una donna non sposata e l’ho detto a tutti. “Ho dovuto affrontare un comitato di giudizio (un tribunale di Anziani locali), confessare il mio peccato e poi rifiutare di pentirmi — per questo, sono stato sfiduciato e allontanato da famiglia e amici,” ha spiegato.

Il gioco di Verlott si può giocare gratuitamente qui.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.