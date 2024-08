Il ‘sistema operativo del Movimento 5 Stelle’ è stato hackerato di nuovo

Screengrab del documento.

Nei tweet sono compresi i link a tre tabelle in formato testo. Una di queste riporta i nomi, i cognomi, le mail, la città e l’importo di una serie di donazioni fatte dagli utenti. Tra queste, spicca una donazione di 1 euro effettuata dall’account mail di Gianroberto Casaleggio il 26 Aprile 2016, quindi, quattordici giorni dopo la sua morte, probabilmente un test effettuato dal team di Rousseau.

In generale, i toni di R0gue_0 sono molto aggressivi e sembrano voler sfidare i destinatari dei suoi messaggi con affermazioni come “ho toccato di tutto,” “ho già un migliaio di dati” e “così si controllano le votazioni.” Nei suoi tweet, R0gue_0 se la prende con Evariste Gal0is, che ha effettuato una violazione di base a fin di bene e segnalando il tutto al team di Rousseau.

Paradossalmente, secondo quanto riportato sul blog di Beppe Grillo, l’hacker white hat andrà incontro a misure legali. L’autore della prima intrusione aveva sottolineato più volte come il suo intervento non avesse alcun intento politico e, anzi, aveva anche suggerito di attivare un programma di “bug bounty” — un sistema che invogli gli hacker buoni a segnalare vulnerabilità e bug in cambio di ricompense, ma tutto questo sembra non essere stato preso in considerazione da Grillo.

In un altro documento tra quelli linkati, invece, sono presenti dati sensibili come account, nomi, cognomi, mail, numeri di cellulare, professioni. Puente ha riconosciuto un senatore, socio della Casaleggio Associati e ha sottolineato come per fortuna non siano presenti password in chiaro.

Screngrab di un tweet di r0gue_0 in cui insulta Evariste Gal0is.

