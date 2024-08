Il tool per sincronizzare il tuo calendario con i principali eventi astronomici

Il principio dell’oroscopo vi conforta ma proprio non ce la fate a dare retta a Paolo Fox? The New York Times Astronomy and Space Calendar è un pratico tool che consente di sincronizzare il proprio calendario personale con gli eventi astronomici di maggiore rilievo previsti per le prossime settimane e mesi. Il servizio è disponibile per Google Calendar, per l’Apple Calendar di iOS e per WebCal.

Gli eventi segnalati sono fenomeni naturali come il picco delle meteore Liridi o delle Eta Aquaridi, anniversari astronomici importanti, oppure operazioni di rilievo per l’esplorazione spaziale come il lancio del telescopio spaziale Transiting Exoplanet Survey Satellite, il lancio della navicella Mars InSight che studierà il Pianeta Rosso o della missione BepiColombo per raggiungere Mercurio.

Ognuno degli eventi è accompagnato da una breve spiegazione e un link ad un pezzo del Times che lo riguarda. In rete sono disponibili già da tempo altri calendari per super appassionati come lo Space Calendar del Jet Propulsion Laboratory, ma il calendario del Times è indirizzato ad un pubblico più generalista permettendo a tutti di ricordarsi che mentre impazziscono in mezzo al traffico per andare al loro più importante incontro di lavoro degli ultimi mesi, da qualche parte, nel cosmo, una sonda sta impazzendo per fare avanzare la nostra comprensione dell’Universo.

