Il video di “Drive SLW” di Giovane Feddini e Aleaka è un inno alla notte

Era da un pochetto che non avevamo traccia di Aleaka, che fa il produttore e l’ultima volta che l’aveva fatto su un progetto grosso—La malattia, assieme a Cali—aveva fatto un lavoro di cristo. Siamo quindi ben felici di ritrovarlo in duo; stavolta assieme a un MC di Padova, Giovane Feddini, con il quale ha preparato un disco che si intitola Lince. Prima del disco, però, è uscito un loro EP di debutto: La Caccia. E siamo ancor più felici di farvi vedere il loro primo video ufficiale assieme, “Drive SLW”, che trovate qua sotto.



“Abbiamo iniziato a lavorare al disco nel dicembre del 2015. Un po’ di provini, per vedere come suonava questa collaborazione,” ci ha raccontato Feddini via mail. “Dopo una ventina di brani scritti e registrati, ne abbiamo salvati sei. Erano quelli più d’impatto e di cuore. Sapevamo che non potevamo dare spazio a tracce riempitive, l’obiettivo era colpire l’ascoltatore dritto in faccia. Abbiamo chiamato amici di vecchia data di Ale come Sebastian, o nuovi amici talentuosi come Dani. Questo EP ci ha fatto capire come deve essere il disco che uscirà, stiamo continuando a produrre perchè il progetto ufficiale suoni esattamente al meglio che possiamo offrire. Lince.”

La Caccia EP è in free download a questo link.

