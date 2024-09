Il video di invito al compleanno di Franchino è ipnotico

Il compleanno del vocalist della Metempsicosi e vera bestia sacra della scena progressive cade il 16 febbraio e anche quest’anno la celebrazione del 64esimo compleanno, l’11 febbraio, promette di essere uno degli eventi maximi per nostalgici e nuovi adepti. L’evento è talmente importante da avere una menzione su Wikipedia: “Ogni anno Franchino festeggia al Matrix (quando le serate si svolgono nella discoteca Bolgia di Osio Sopra) il suo compleanno e tale evento è considerato da molti giovani un cult della musica elettronica”.





Ovviamente anche quest’anno Franchino ci ha tenuto a invitare tutti i suoi fan e aficionados con la sobrietà e la consequenzialità di pensiero che lo contraddistinguono, pubblicando sulla sua pagina Facebook il video qui sopra, in cui impersona Edward Mani di Forbice e invita tutti a farsi tagliare i capelli da lui durante la serata. Comunque, non è il primo compleanno che nasce o finisce nel segno delle performance epiche—la sequenza “Ah fratè, ce l’hai la macchina? Ce l’hai il flash? Perché se non c’è il flash non si immortalizza la noche” del compleanno al Pacha del 2006 ha fatto la storia. Auguri Franchino, cento di questi compleanni.

