Il video di una scuola di jiu-jitsu che ti insegna a contrastare la stretta di mano di Trump

Martedì una scuola di jiu-jitsu di Columbus, in Ohio, ha diffuso online un video che mostra come reagire all’ormai celebre stretta di mano di Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti usa la sua mossa à la pick-up artist massone da ben prima di diventare presidente, e ha alle spalle anni di pratica su uomini d’affari più o meno famosi. Ma ora che ogni sua azione è sotto l’occhio pubblico, il suo giochino di potere è stato esteso a deputati, funzionari e capi di stato.

La stretta—che prevede che a metà del movimento il gomito si ritiri verso il fianco, portando con forza l’altra persona a sé—ha già fatto traballare il giudice Gorsuch e intrappolato il primo ministro giapponese Shinzō Abe in una morsa stillicida. Justin Trudeau sembra invece aver previsto la mossa, e in occasione del suo incontro con Trump ha eroicamente bloccato il movimento nascondendosi sotto uno sguardo bonario. Ma per chi non disponesse della capacità di controllo del Primo Ministro canadese, la Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy ha la soluzione: una leva al polso.

“Non vi sto suggerendo di praticarla sul Presidente,” spiega l’istruttore nel video. “Ma se qualcuno cerca di sottomettervi attraverso questa stretta di mano, è così che dovete fare per divincolarvi.” L’istruttore procede poi a dare dimostrazione della mossa, usando il braccio libero per cingere il gomito dell’avversario e bloccarlo in una presa al polso.

Ovviamente nessuno prevede che qualche comune mortale si immoli in un’azione del genere nei confronti del presidente Trump—dato che le conseguenze potrebbero essere spiacevoli—ma sarebbe divertente vedere qualche capo di stato reagire così nella prossima visita ufficiale alla Casa Bianca.