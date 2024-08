Tra il 15 e il 20 agosto a Locorotondo, in Valle d’Itria—una zona della Puglia tra Bari e Brindisi che non c’entra niente con il Salento (sì, esiste altro oltre al Salento in Puglia)—si è tenuta la prima edizione di VIVA!, il nuovo festival di Club to Club. La rassegna è stata itinerante: per ognuna delle prime tre serate ha infatti occupato una masseria diversa nelle zone della Valle (le masserie sono antichi complessi padronali di campagna circondati da ulivi e campi, tipo quelle case bellissime che l’algoritmo di Pinterest vi propina di tanto in tanto), per poi raggiungere la location finale alle pendici di Locorotondo—un’arena enorme dove era allestito un palco di tutto rispetto.

Continua a leggere su Noisey – Il VIVA! Festival è un paradiso