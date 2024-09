Quello che pensavi di sapere su questa illusione ottica è una cavolata

Sto guardando la “ballerina girevole” di Nobuyuki Kayahara da cinque minuti, e sono ipnotizzato. Per me ruota in senso anti-orario, ma di tanto in tanto, in un momento impercettibile, cambia direzione.

Mi innervosisce, perché tutto questo accade solo nella mia testa. La ballerina gira all’infinito. La direzione dei suoi volteggi non cambia mai. Eppure per alcune persone gira in senso orario, per altre in senso antiorario. Un video su YouTube spiega che dipende essenzialmente dalla parte dominante del cervello di ognuno. Se è il tuo emisfero destro a dominare, la vedi girare in senso orario. E viceversa. A quanto pare, le persone con un quoziente intellettivo elevato la vedono girare in entrambe le direzioni. Il fatto che a me succeda proprio questo significa che sono un genio, o che sono un idiota in quanto non è una cosa che posso controllare?



Volevo sapere cosa avviene nel mio cervello, e per questo ho contattato Arthur Shapiro e Niko Troje, due scienziati che hanno analizzato la ballerina sull’Oxford Comprendium of Visual Illusions (in uscita a marzo 2017). Con loro, ho anche guardato il sopracitato video di YouTube. “È una fesseria,” ha commentato Shapiro, professore di Computer Science all’American University e creatore dell’illusione del color wagon wheel. La ragione per cui la vediamo girare in due direzioni diverse è molto più complessa rispetto alla teoria dell’emisfero dominante.

Questa notizia mi fa sentire meglio, perché capisco che non devi essere Neil deGrasse Tyson per apprezzare la ballerina. Dico a Shapiro e Troje quanto sia frustrante sentirsi impotenti di fronte al proprio cervello, e chiedo loro se possono aiutarmi a far girare la ballerina in entrambe le direzioni. Ci stanno.

Ma prima di cominciare, dicono che è importante sapere che la ballerina rientra nella categoria di illusioni ottiche delle figure reversibili. Anche se la ballerina volteggia, presenta delle similitudini con altre illusioni ottiche statiche, come il cubo di Necker.



Il cubo di Necker può essere visto in due modi: la riga in basso a destra può apparire davanti o dietro. Le figure reversibili giocano su questa duplice interpretazione perché sono ambigue, dice Troje, direttore del BioMotion Lab alla Queen University. Non forniscono abbastanza informazioni per giungere a un’interpretazione univoca. Al nostro cervello le immagini di questo genere non piacciono, quindi impone loro un senso anche quando questo senso non c’è. Tira a indovinare. Lo facciamo continuamente, dice Shapiro. “Perché in linea generale, il mondo è pieno di ambienti che offrono scarse informazioni.”

Prendete ad esempio il fatto di guidare di notte. Il cervello si immagina il manto stradale nel buio, perché se non lo facesse, guidare sarebbe terrificante. Con la ballerina, c’è molto buio, specialmente sugli indizi che servono a dare una prospettiva della sua forma. “Le silhouette sono estremamente ambigue,” dice Shapiro. “Se aggiungi alcune informazioni alla ballerina, come ad esempio un paio di calze colorate, il tuo cervello impiega meno tempo a risolvere l’illusione.”

In effetti, se si aggiungono semplicemente dei contorni come nei video sotto, la ballerina non è più un mistero. Gira in una sola direzione.

Ma questo è un po’ come barare, e Shapiro mi assicura che posso risolvere l’illusione affidandomi unicamente al mio cervello. “Lascia scoperto solo il piede che poggia per terra,” dice. Rilassati. Guarda il piede. Guarda l’ombra che le sta dietro. Adesso immaginati di muoverti fisicamente su e giù nello spazio. “Se vuoi invertire la direzione in cui ruota, guardala come se la stessi filmando da sotto. Adesso immagina di filmarla da sopra.” Di fatto, la ballerina ruota in senso antiorario se mi immagino sopra di lei, in senso orario se sono sotto.

Shapiro e Troje mi dicono che la maggior parte delle persone la vede ruotare in senso orario. Ma dato che io tendo a vederla ruotare in senso antiorario, mi immagino di guardarla da sotto. Questo mi rendo meno intelligente della persona media? No, mi rassicurano. E allo stesso modo, il fatto che la si veda ruotare in senso orario o antiorario non dice niente su quale sia l’emisfero dominante del cervello. “Sappiamo che ogni emisfero è responsabile di diverse funzioni, ma dire che una persona ha un emisfero dominante è complicato,” dice Shapiro.

Shapiro e Troje mi spiegano che veder ruotare la ballerina in un senso o nell’altro non ha nulla a che vedere con gli emisferi. A prova di ciò, citano vari casi di “split brain research”, ed è terrificante quanto affascinante.

Negli anni Sessanta, gli scienziati erano impegnati a trovare rimedi per i pazienti epilettici. Pensavano di poter prevenire la diffusione degli attacchi da un emisfero all’altro interrompendo la connessione tra le due parti del cervello. In pratica, facevano così: tagliavano il corpo calloso dei pazienti, il tessuto connettivo tra i due emisferi.

Gli scienziati credevano che questi pazienti sarebbero stati incapaci di identificare il nome degli oggetti posti nella parte sinistra del loro campo visivo, perché gli oggetti che si trovano nel campo visivo sinistro vengono percepiti dalla parte destra del cervello, che è il posto in cui processiamo il pensiero non verbale. Alcuni pazienti, in effetti, non riuscivano a identificare gli oggetti, ma altri sì. Gli scienziati erano rimasti molto perplessi da questa scoperta. Avevano quindi fatto dei test, come mettere un puntino nel campo visivo sinistro del paziente, seguito da un’altro alla destra. Invece di vedere i puntini scomparire e riapparire, i pazienti epilettici li vedevano in continuo movimento, da destra a sinistra. I loro cervelli completavano le informazioni mancanti a seconda di ciò che era più probabile, e gli scienziati stabilirono che abbiamo due sistemi visivi separati: quello del corpo calloso, sviluppato più recentemente e che collega le regioni del cervello che identificano il colore e il linguaggio, e il più antico sistema sottocorticale, sensibile al movimento e all’orientamento (e presumibilmente chiamato all’azione quando il corpo calloso viene danneggiato).

Il fatto che la maggior parte delle persone veda la ballerina girare in senso orario ha probabilmente a che fare con un sistema sottocorticale super vigile, che è in moto sullo sfondo, libero dal controllo degli emisferi. La logica è questa: le cose, incluse quelle che ci possono fare male, hanno più possibilità di appoggiarsi per terra, dice Troje. Riconoscere un serpente in un sentiero buio, per esempio, risulta vantaggioso per noi. Quindi, quando ci vengono presentate informazioni visive ambigue, le persone tendono a registrarle come se le stessimo guardando dall’alto in basso. Guardate di nuovo il cubo di Necker. Probabilmente lo vedete dall’alto verso il basso.

Sono un bel po’ di informazioni da processare. Da un lato, i ricercatori mi dicono che non sono scemo, e questa è una bella notizia. Dall’altro, sembrano insinuare che ho più possibilità, rispetto alla maggior parte delle persone, di essere morso da un serpente. Giusto? O no? Forse ho fissato lo schermo troppo a lungo.

