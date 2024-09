Questa illusione ottica vi incasinerà il cervello

A chi non piacciono le illusioni ottiche? Soprattutto quelle fatte bene, quelle che lasciano un senso di meraviglia anche nello spettatore più annoiato.

Ogni anno, la Neural Correlate Society, una no-profit che promuove la ricerca scientifica percettivo-cognitiva, tiene un concorso globale per trovare la migliore illusione ottica. Il vincitore dell’ultima edizione è la Dual Axis, una serie di anelli in torsione che sembrano muoversi in senso orario, antiorario, su e giù, a seconda di come li guardi.

Videos by VICE

Dual Axis è opera di Frank Force, uno sviluppatore di videogiochi che vive ad Austin, in Texas. “Ho lavorato a DOOM, Red Faction: Guerrilla, Psi-Ops, e Starhawk,” ha raccontato a Motherboard via email. “Circa un anno fa ho deciso di mollare il mio lavoro per concentrarmi sul lato creativo delle cose e impararne di nuove.”

Per programmare la Dual Axis Force ha passato solo un giorno a scrivere codice in JavaScript. “La parte di programmazione è stata veloce, ma per capire come presentare la cosa ci sono volute un paio di iterazioni,” ha detto. Force ha caricato il codice alla base dell’illusione su GitHub, così che altri potessero vedere cosa c’è dietro questo trucco visivo impressionante.

Non è la prima illusione ottica a cui Force lavora, ma una di tanti pezzi visivi che crea mentre fa pratica di JavaScript. “Di recente mi sono immerso nel tiny coding con JavaScript. È un tipo di arte in cui scrivi piccoli programmi che fanno cose interessanti,” ha detto. “Tipo l’haiku della programmazione, per intenderci.”

Nel 2019, Force ha caricato oltre 600 haiku di codice su Dwitter, un sito che raccoglie pezzi fatti in JavaScript. Ogni opera può occupare al massimo 140 caratteri. “Ho sperimentato con un sacco di roba, dall’arte alla musica e ho creato persino qualche giochino,” ha detto Force. “Anzi, ho fatto così tante cose che ho costruito un database speciale per indicizzare i miei dweets.”

Un giorno, mentre manipolava qualche equazione per i suoi progetti in JavaScript, Force ha iniziato a giocare con le curve di Lissajous—un sistema di equazioni che crea moti armonici complessi, come si intuisce bene dall’illusione di Force. “Ho notato che se mi concentravo, ero capace di farle ruotare su entrami gli assi,” ha detto Force. “Queste sono forme matematiche molto ben note, ma non ho trovato da nessuna parte qualcuno che parlasse della loro natura di illusione ottica; così c’ho lavorato un po’ su e dopo averle testate su un paio di persone ho capito che erano proprio uno spasso.”

Dual Axis è ipnotica e bellissima. “Il momento da ‘quando te ne accorgi’ ti dà una gran soddisfazione,” ha detto Force. “Ed è anche un po’ una metafora del vedere le cose da più prospettive, che è un concetto più importante che mai, oggi.”