[NSFW] Queste illustrazioni diaboliche sono mortalmente sexy

Scene medievali e scure con donne più o meno vestite e con demoni, caproni e a volte Satana in persona vengono raffigurate nelle attraenti illustrazioni di Cristóbal López. Finora abbiamo visto porno tentacolare, sesso fantasma, sodomizzazioni extraterrestri — se cercate le cose sexy-grottesche, insomma, non mancano.

“Credo che il mio lavoro parli di temi che riguardano tutti — che sono il sesso e la magica relazione tra l’umano ed il divino,” racconta López a Creators. “Onestamente non sto facendo niente di nuovo — è un tema tipico del Romanticismo. Il grottesco o il sinistro contrasta con l’ideale di bellezza e con il sublime, e tra i due si crea un nesso drammatico.”

Weregoat Cover, 2016, courtesy di Cristóbal López

Il suo quasi esclusivo uso di bianco e nero rafforza questa estetica drammatica, e risulta in immagini che sono estremamente esplicite. L’artista cileno afferma che questo stile è in parte sintomo di risorse limitate, ma che è anche figlio di un passato nello storyboarding commerciale, abbandonato per seguire i suoi progetti personali.

Hail Satin, 2016, courtesy di Cristóbal López

“Mi sono accorto che non appena finivo un lavoro l’ultima cosa che avevo voglia di fare nel mio tempo libero era disegnare,” afferma López. “Spendevo gran parte della mia vita a creare schizzi per marchi che detesto senza essere in grado di realizzare lavori miei.”

Unholy Mary, 2016, courtesy of Cristóbal López

Il porno è un’influenza chiara, ma López dichiara di pescare anche nell’immaginario delle incisioni rinascimentali, dei fumetti, dei tarocchi, e di artisti come Hieronymus Bosch e Francisco Goya. Chiaramente anche “l’universo internet” viene usato come ispirazione. Nonostante le immagini siano piene di riferimenti sia religiosi che occulti, López è più interessato all’emozione che evocano piuttosto che ad una qualsiasi tipo di messaggio o idea evidente.

“Non sono una persona spirituale. A dire il vero sono piuttosto pragmatico, per alcune cose.

In ogni caso trovo che lo sconosciuto ed il nascosto siano attraenti” aggiunge.

Sacrifice, 2017, courtesy di Cristóbal López.

Su Instagram, dove ha 50.000 follower, a volte il suo debole per le depravazioni infernali è stato censurato. “Ho come la sensazione che ogni post possa essere l’ultimo,” racconta López a Creators. “Credo che senza le limitazioni imposte dalla comunità il mio lavoro sarebbe ancora più esplicito.”

López usa alcuni trucchetti per tenere i fan aggiornati sui suoi progetti più spinti. In un post recente una parecchio esplicita gang-bang con i demoni viene trasformata in una più tranquilla pizzata attraverso l’uso di alcune emoticon.

Weregoat Cover 2, 2016, courtesy di Cristóbal López

Essendo una chiara incarnazione di tutte le cose brutali, non sorprende che il suo lavoro sia molto ricercato da gruppi metal in cerca di quell’estetica che può essere visualizzata solo attraverso caproni, sangue e tanto nero. Gli sono stati commissionati alcuni lavori da band come Volcanic, Daedalvs, Tannähauserkrieg, Pactum, e Weregoat.

“La mia prima copertina l’ho realizzata per i Weregoat — ho disegnato tre scene blasfeme, subito dopo numerose altre band hanno iniziato a contattarmi,” afferma López. “Mi piace lavorare per i musicisti. Sanno apprezzare il lavoro ed hanno sempre un’idea visiva dietro la musica.” Il suo lavoro è anche apparso in collaborazione con @monstersholdingbitches ed inciso con inchiostro sulla pelle.

López ha lavori in vendita qui, e sta organizzando una raccolta fondi a Settembre per un libro sul suo percorso artistico. Clicca qui per seguirlo su Instagram.