Il side project dei Death Grips, The I.L.Y.’s, è una noia, ma il suo nuovo video è allucinante

Che Zach Hill e Andy Morin fossero tutti matti lo avevamo già capito con il loro progetto principale, i Death Grips, con cui, insieme al folle cantante Stefan Burnett, sono stati in grado di raggiungere vette di ostilità artistica che li hanno consegnati al Pantheon degli eroi anti-commerciali insieme a gente come Andy Kaufman, Kool Keith, Yamatsuka Eye, GG Allin e i Fugs (la scommessa era scrivere un elenco di nomi che nessuno ha mai scritto o scriverà mai più nella storia dell’universo).

I due, con il side project I.L.Y.’s abbandonano la devastazione elettronica glitch-rap dei Death Grips per dedicarsi a una specie di garage rock completamente demente, che naturalmente deride le norme di base del genere con beat storti, sonorità eccessivamente pesanti o eccessivamente leggere, muri di synth da videogiochi, cut-up assurdi. Non hanno mai suonato dal vivo, ma in compenso hanno registrato tre dischi, e l’ultimo uscirà “più avanti quest’anno“. Si intitola Bodyguard e vede l’aggiunta di Tristan Tozer (Yah Mos e Drug Apts.) alla chitarra.

Videos by VICE

Qualche giorno fa è uscito un video in cui si possono sentire due canzoni, “Gargoyle” e “Bobo”: fondamentalmente la musica è una rottura di palle—una versione autistica di un gruppo neo-garage post-Black Lips che a tratti scimmiotta le atmosfere retrò dei Thee Oh Sees, a volte attacca il fuzz per un immediato effetto Ty Segall con l’insolazione. Ma la cosa divertente è il video, che ritrae Zach Hill impegnato in tutta una serie di bizzarre attività, quasi tutte che implicano delle punizioni corporali inflittegli da una ragazza. È un video profondamente disturbante ma che ha anche una componente piuttosto divertente, se ti piacciono le persone con la faccia ricoperta di semi di sesamo e le braccia infilate dentro strani buchi di plastica umidiccia.

Guarda il video qua sotto e attendi l’uscita di Bodyguard per Third Worlds Records.



Giacomo è su Twitter, tremante: @generic_giacomo.

Screengrab via YouTube.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.