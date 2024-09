Immagini dalla Cina di oggi

Al primo anno di liceo ho iniziato a studiare cinese mandarino con una signora taiwanese. Ogni giorno, per un’ora, mi esercitavo nella lingua scritta, letta e parlata. Eppure fino all’anno scorso non ho mai messo in pratica quella conoscenza se non per ascoltare qualche conversazione di sfuggita a Chinatown. A novembre però sono stata a Chongqing e Chengdu, in Cina, per esplorare luoghi e situazioni che da lontano mi erano sembrate completamente diverse a ciò a cui ero abituata. Ci ho trovato un posto sospeso tra il passato e la modernità più avanzata, così sconfinato e popolato da essere quasi inafferrabile. Qui sotto trovate una selezione delle foto che ho scattato.

