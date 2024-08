A Venezia c’è un grande mosaico visuale sull’America del Nord

Il 29 agosto a Venezia presso Palazzo Loredan, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è stata inaugurata la mostra Great and North. Si tratta di un altro capitolo del progetto non profit di arte contemporanea Imago Mundi promosso da Luciano Benetton e dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche che raccoglie più di 23 mila opere di artisti affermati e non, provenienti da più di 140 Paesi e comunità native. Entro la fine del 2017 saranno più di 26mila. Il minimo comune denominatore è il formato dell’opera, 10×12 cm, uguale per tutti.



Black Pinto Horse – Monte Yellow Bird Sr.

In Heaven and on Earth Starboy Rides

Antica carta Ledger General Store 1872 ca., disegnata con matite colorate su tela

2014

La grandezza è quella di una cartolina circa, una sorta di biglietto da visita di ciascun artista che è chiamato a esprimere in quello spazio una visione o un’idea. Per chi guarda è un primo incontro con il suo immaginario e la sua sensibilità. Imago mundi è una collezione transnazionale, un’idea di arte e di mondo senza confini che forma una mappatura visiva in divenire, aperta, collettiva e globale delle culture umane.

Great and North è una esposizione che si concentra sul nord del continente americano, un territorio vasto che parte dall’estremo Nord del Nunavut fino alle coste del Pacifico. Attraversandolo si incontrano una molteplicità di luoghi geografici, climi, lingue, culture ed immaginari stratificati. Un territorio che ha visto, inoltre, l’incontro e la simbiosi, ormai secolare, di una cultura indigena e una “importata”.



Chris Pappan

Ledger drawing

Pencil, paint on Ledger paper on canvas / Matita, pittura su carta Ledger su tela

2014



Barry Callaghan

Off the Wall Horseman

Mixed media / Tecnica mista

2015



Margaret Atwood

Author Portrait

Watercolour crayons, collage materials, stickers, and tape decorated with ants / Matite acquerellabili, collage di materiali, stickers e adesivo con decorazione a formiche

2016



Noel Hodnett

Farkhunda

Mixed media on canvas / Tecnica mista su tela

2015

Billie Rae Busby

Prairie

Acrylic on canvas, hard edge painting technique / Acrilico hard-edge su tela

2015



Irene Avaalakiak Tiktaalaaq

Human Transforming Into Bird Want Fly

Pencil crayons on canvas / Pastelli a cera su tela

2015



Sam English

Him

Acrylic on canvas / Acrilici su tela

2014

Le espressioni artistiche che derivano da questo contesto sono molteplici e multiformi: dagli Inuit del Canada settentrionale, ai nativi degli Stati Uniti, agli artisti delle grandi città canadesi ed americane. La mostra contiene opere 10×12 cm di pittori, scultori, incisori, designer, architetti, fotografi, scrittori, musicisti, con una conseguente pluralità di medium, di materiali e di tecniche.

Ciascuna opera è espressione di una individualità artistica e concorre a creare un mosaico che è espressione di questa comunità geografica cangiante e caleidoscopica.

Il risultato è un saggio visivo ricco e complesso sulla creatività contemporanea di questo ‘grande nord’ che induce il visitatore a guardare la composizione globale per poi perdersi nelle infinite sfaccettature colorate, multiformi e sorprendenti.

La mostra porta anche a riflettere sull’accostamento di Paesi, metropoli, culture native e minoranze apparentemente distanti tra loro messe in dialogo in nome dell’arte.

Guarda di seguito le foto dell’opening:



Tutte le foto: Marco Zanin / Fabrica

The Great and North sarà visitabile fino al 29 Ottobre presso Palazzo Loredan a Venezia.

Guarda altre iniziative del progetto Imago Mundi sul sito.