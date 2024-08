Le industrie di carne e pesce nascondono il preoccupante impatto ambientale della loro produzione

Ormai, sappiamo tutti che allevare carne è uno dei settori più insostenibili del mondo, che richiede enormi quantità di terra, energia e acqua per produrre una quantità relativamente bassa di cibo. Man mano che i consumatori diventano più consapevoli del pesante tributo che l’industria della carne assume nell’ambiente, si potrebbe pensare che le aziende che allevano animali vorrebbero diventare più trasparenti, condividendo le loro pratiche per dimostrare che stanno facendo uno sforzo per innovare e ridurre l’impatto. Ma, secondo un nuovo rapporto completo sull’industria, le più grandi compagnie di carne e pesce del mondo stanno facendo esattamente l’opposto, invece di far risultare che le loro emissioni sono così alte, stanno “mettendo in pericolo l’attuazione dell’accordo di Parigi “.

Rilasciato all’inizio di questa settimana dal gruppo Farm Animal Investment Risk Return (FAIRR), il Protein Producer Index è il primo esame completo sulle pratiche ambientali e sociali dei maggiori produttori di carne del mondo e ciò che rivela è nulla di buono. Tre su quattro delle aziende hanno fornito scarse o nessuna prova che segnalano le loro emissioni e potrebbero anche non averle misurate – nonostante il fatto che la produzione di bestiame rappresenti un enorme 14,5 percento di tutte le emissioni di gas serra. Secondo Aarti Ramachandran, responsabile della ricerca e corporate engagement di FAIRR, è un argomento su cui i consumatori di carne dovrebbero essere preoccupati.

“C’è una crescente domanda da parte dei consumatori di capire meglio la provenienza del loro cibo”, ha detto Ramachandran a MUNCHIES. Eppure, ha detto, le aziende che i consumatori acquistano falliscono su quasi tutti i livelli. “Queste aziende devono migliorare significativamente il loro approccio ai temi della sostenibilità, dall’acqua ai rifiuti, dalla sicurezza alimentare alla sicurezza dei lavoratori”.

Il rapporto esamina 60 dei maggiori produttori mondiali di carne e pesce, dalla Australian Agricultural Company, che ha il più grande allevamento di bestiame al mondo, alla statunitense Sanderson’s, che lavora più di 10 milioni di polli alla settimana. L’indagine, poi, presta attenzione ad una vasta gamma di pratiche di produzione, dall’uso dell’acqua al benessere degli animali, e ha scoperto che la maggior parte delle aziende, con un valore complessivo di 152 miliardi di dollari statunitensi, è “ad alto rischio” quando si tratta di gestione complessiva della sostenibilità.

Uno dei risultati più rilevanti del rapporto riguarda la somministrazione della routine di antibiotici per pesci e bestiame. Un problema di salute pubblica sempre più importante, infatti, gli antibiotici che finiscono nel nostro cibo hanno dimostrato di contribuire ad aumentare la resistenza ai farmaci da prescrizione e a creare impatti negativi sul microbioma intestinale. Secondo il rapporto FAIRR, l’uso eccessivo di antibiotici è il rischio più sottovalutato dai produttori di carne; delle 60 società valutate, 46 di queste (per un totale di 240 miliardi di dollari statunitensi) non hanno piani per eliminare l’uso routinario degli antibiotici.

Secondo Ramachandran, una tale cattiva gestione delle risorse non è solo un problema ambientale, ma anche un problema sociale. Queste aziende che occupano un ruolo centrale nelle nostre vite, producendo il cibo che la maggior parte di noi mangia ogni giorno, non stanno parlando apertamente del danno che stanno facendo, nonostante la crescente pressione dell’opinione pubblica per una maggiore sostenibilità e trasparenza.

Poiché il consumatore medio non ha il tempo o la capacità di sfidare le grandi aziende di carne e pesce – e probabilmente non è disposto, o non è in graso, di tagliare completamente questi alimenti dalla sua dieta – Ramachandran ritiene che per far sì che i produttori siano più trasparenti si cadrà su una cosa sola: i soldi.

“Direi che qualsiasi azienda alimentare che non prende seriamente questi problemi non è sostenibile nel lungo periodo”, ha detto. “Certo, questi problemi riguardano le aziende che sono socialmente responsabili, ma anche questi sono rischi per i loro affari”.



Quando una società non considera l’impatto a lungo termine delle emissioni di gas serra e il modo in cui dovrà adattarsi ad un ambiente continua trasformazione, gli investitori si innervosiscono e potrebbero non voler sostenere un’azienda che non guarda al futuro. “Gli investitori sono preoccupati per le aziende che non stanno pensando ora a come questi rischi si manifestano per il loro business nel medio-lungo termine”.

Ma le cose stanno cambiando. Con l’aumento dell’interesse dei consumatori per le alternative vegetariane e per i cibi più rispettosi dell’ambiente, gli azionisti seguiranno sempre più i loro comportamenti, indirizzando i loro dollari lontano dalle tradizionali compagnie di carne, specialmente se il loro approccio all’ambiente rimane così insostenibile.

Come ha detto Ramachandran, “Le aziende di carne e pesce che non migliorano la gestione della sostenibilità rischiano di restare indietro.”

