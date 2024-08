In Algeria hanno spento internet per non far copiare alla maturità

Se state leggendo questo post significa che non state facendo la maturità e non siete in Algeria, dove ieri il governo ha deciso di spegnere internet per tutta la mattina per evitare che gli studenti impegnati negli esami di maturità potessero usarlo per copiare.

Stando a quanto riportato dalle cronache locali e internazionali, il governo algerino ha deciso che per tutta la durata degli esami di maturità internet non sarà disponibile nel paese per almeno un’ora dopo l’inizio delle prove, così da impedire fughe di notizie e togliere agli studenti la possibilità di copiare.

La decisione è stata presa dopo che due anni fa, nel 2016, le prove sono state messe online subito dopo l’inizio degli esami. L’anno scorso il governo aveva chiesto ai provider di internet di bloccare l’accesso ai social, ma a quanto pare non è bastato. E quindi il governo ha deciso di spegnere tutto, in tre spezzoni da un’ora circa dopo le 8:30, le 11:30 e le 15:00.

Di più: ha anche bandito tutti i dispositivi provvisti di connessione a internet dalle scuole durante gli esami, messo dei metal detector agli ingressi delle aule e installato sistemi di sorveglianza e schermatura per impedire qualsiasi comunicazione telefonica vicino agli uffici dove vengono stampati i plichi con le tracce d’esame.

“Non dovremmo affrontare passivi la possibilità di una fuga di notizie,” ha detto al giornale algerino Annahar la ministra dell’Istruzione Nouria Benghabrit, pur ammettendo di non essere completamente a suo agio per la decisione.

Come a loro agio non sono stati nemmeno i passeggeri in transito per l’aeroporto di Algeri, che sono rimasti bloccati per tutta la mattina visto che il blocco di internet ha impedito di fare i check-in creando code interminabili, come documentano queste foto.

Comunque sia, è un’iniziativa che mi sento di appoggiare in pieno visto che da anni porto avanti una crociata per distruggere internet.