Nell’Istmo di Tehuantepec della regione di Oaxaca, in Messico, c’è Juchitán, sede dell’antica civiltà zapoteca di cui ancora oggi si conservano la lingua e la cultura. Uno degli elementi più caratterizzanti di Juchitán è la sua popolazione muxe, che nel dialetto zapoteco significa “donna.”

Ma non si tratta esattamente di donne. Detto in termini molto semplici, i muxes [ il maschile rispecchia il testo spagnolo di partenza] sono persone nate biologicamente uomini e che si vestono da donne – ma che non si considerano né crossdresser né transgender. Sono trattati piuttosto come un “terzo genere” e non si identificano né con uomini né con donne.

Videos by VICE

Continua a leggere su Munchies: In cucina coi Muxes, il terzo genere messicano