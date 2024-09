[In foto] La Corea del Nord vista attraverso l’obiettivo di David Guttenfelder

Segui VICE News Italia su Facebook per restare aggiornato

Se si escludono i fotografi ufficiali del governo, nessun altro uomo ha scattato così tante fotografie della Corea del Nord quante David Guttenfelder. Grazie al suo contributo, nel 2011 l’Associated Press è diventata la prima agenzia di stampa occidentale ad aprire un ufficio a Pyongyang.

Guttenfelder, che oggi lavora per National Geographic, ha visitato la Corea del Nord più di 40 volte. Le sue foto riescono a catturare momenti di spontaneità che contrastano con la narrazione ufficiale ricercata dal regime.

Guttenfelder ha creato un profilo su Instagram chiamato EverydayDPRK seguito da più di 91.000 persone. Le immagini postate sul profilo mostrano le affascinanti banalità che scandiscono la vita quotidiana della Corea del Nord.

I suoi scatti ritraggono professori e studenti nelle loro classi, contadini con i propri animali e cittadini benestanti che si godono una vita agiata a Pyongyang. Queste sono alcune delle nostre immagini preferite di Guttenfelder.

Un coro nordcoreano si esibisce in concerto a Pyongyang nell’aprile 2012, per commemorare il centesimo compleanno del padre fondatore del paese, Kim II-sung.

Un veterano della Guerra di Corea visita un cimitero militare nel luglio 2013 in occasione del 60esimo anniversario della firma dell’armistizio che ha messo fine al conflitto sulla penisola coreana.

Alcune donne si esibiscono nel luglio 2013 ai Giochi di Arirang, svoltisi presso il May Day Stadium di Pyongyang, in occasione del 60esimo anniversario dell’armistizio della Guerra di Corea.

Kim Jong-un, appena salito al potere, china la testa al suo arrivo al Palazzo del Sole di Kumsusan per commemorare il 70esimo compleanno di Kim Jong-il nel febbraio 2012.

Nell’ottobre 2000, il Segretario di Stato Madeleine Albright è diventata il più alto ufficiale americano ad aver visitato la Corea dal Nord dal 1950. Come regalo per Kim Jong-il, Albright ha portato in dono un pallone da basket autografato da Michael Jordan.