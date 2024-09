In Giappone c’è un gatto gigante che fa il batterista death metal

La storia per cui l’internet ama i gatti è vecchia come—appunto—l’internet, ma le tendenze più recenti sembrano indicare un cambiamento: i cani stanno diventando sempre più padroni dei meme e delle pagine Facebook, tra i vari doge e doggos e shoobs e puggers che vi riflettono negli occhi continuamente motivi per ricordarvi che il mondo in fondo non fa del tutto schifo. E lo dice il Guardian, mica lo diciamo noi. Ad ogni modo: i giorni in cui il keyboard cat dominava la rete sono lontani, ma qua a Noisey siamo sicuri che l’amico di cui vi vogliamo parlare oggi riporterà i nostri amici felini in un posto di primo piano nei vostri cuori spenti. Eccovi qua Nyango, la nostra nuova rockstar felina preferita.

Come riporta Austin Powell del Daily Dot, il tweet qua sopra è diventato virale in Giappone venerdì scorso. Il video che contiene riprende una mascotte-gatto che, fottendosene del suo costume ingombrante, suona la batteria sulla sigla di Soreike! Anpanman—un anime zuccheroso con protagonisti un supereroe e una tortina vivente—facendola sembrare più cattiva dei Cannibal Corpse.

Nyango non solo suona la batteria meglio di Dave Lombardo e Gene Hoglan, ha anche un seguito enorme. Quarantamila follower su Twitter, innanzitutto, e un canale YouTube di grande successo pieno di cover di batteria al fulmicotone. Tra cui quella qua sotto, in cui se ne fotte di essere true per calarsi nei panni di Joey Jordison e suonare “Before I Forget” degli Slipknot.

Nyango ha anche una biografia decisamente interessante che vi riportiamo qua sotto, tradotta con quell’infallibile strumento che è Google Translate.

Gatto domestico bianco, laica 7 anni, è morto a causa di malattia. Dopo la cremazione del becchino, sepoltura alla mela boschetti.

Dopo pochi anni, conseguire un risveglio come mela reale. Crescita e che in realtà caduta a terra gradualmente.

Graffi avevano fatto ma cresce Sukusukuto.

Memoria comincia ad apparire anche parte del gatto come gradualmente tornare iniziato con ambiguo ma il tempo.

Anche se tutti Torna il richiamo ai proprietari degli originali, senza capire che è bianco dal suo aspetto, si parla di come una bestia di mela rossa.

Anche se è stato in grado sponger e di essere in qualche modo, è stata consultata per albero di mele del nonno è un creatore.

“Per accontentare tutti nel negozio il potere, andare alle colline di Hollywood. Lasciate Jaro tornare alla forma originale in caso affermativo,” ha detto.

Anche se non sapevo bene nelle protesi sono stati ascoltati in qualche modo.

Ora pensiamo a un modo di andare in America e dopo il vecchio albero di ritardo, era se una rock star il proprietario del tamburo per le punte come si può andare avanti e indietro all’estero e lampo.

Pratica a guardare gli altri e il proprietario del tamburo, continuano a tormentare l’evento locale.

Da compagni di band, il gatto e la mela del batterista dal batterista della leggendaria è che esso deve avere un nome “Ringo Starr”, chiamato “Nyangosuta”.

Così inizia l’avventura per tornare al gatto bianco di Nyangosuta.



Benissimo. Vi lasciamo con un altro video dalla performance live di Nyango di cui sopra, in cui dimostra quanto è bravo a fare la rockstar.

