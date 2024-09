In questo video incredibile la fisica teorica incontra l’arte classica

Statement è un video realizzato in grafica 3D e after effect che rappresenta la dichiarazione di intenti dell’artista milanese fanatico di fisica Luca Pozzi. Realizzato in collaborazione con un motion designer italiano che vive a Berlino, Marco Bagni, e con l’esperto di 3D Giacomo Merchich, rappresenta un trailer esplicativo sulla home del sito dell’artista e allo stesso tempo un contenuto da proiettare in occasione di mostre e performance — come è avvenuto lo scorso fine settimana presso The Ghost Gallery di Milano per la mostra Kiss.

Il video rappresenta una serie di concetti in libera associazione con le immagini: spaziotempo, passato, presente e futuro, meccanica quantistica, teoria delle stringhe, gravità dei quanti, teletrasporto, entanglement, viaggi nel tempo, cosmologia, biodiversità e molto altro. È risultato di una correlazione tra fisica teoretica, informatica e arte contemporanea, accompagnata dal sound morbido di Sarc:o, alias Francesco Sarcone.

Videos by VICE

“È stato un processo durato quattro mesi in collaborazione con Marco Bagni. Abbiamo lavorato sull’integrazione tra elementi come l’arte del passato, L’analisi della bellezza di Hogart e la fisica teorica e sperimentale” ha detto Luca Pozzi a Creators. “Il risultato è una vera e propria dichiarazione di intenti sull’arte che ho fatto e di quella che farò.”