Gli In Zaire hanno scoperto un nuovo metallo spaziale

Nonostante i quattro anni passati tra il precedente White Sun Black Sun e il nuovo album Visions of The Age to Come, non si può certo dire che gli italo-berlinesi In Zaire siano pigri. Sono quasi costantemente in tour e i loro membri, Claudio Rocchetti, Stefano Pilia, Ricky Biondetti e Alessandro De Zan, sono sempre occupati in mille progetti che servono, immaginiamo, per mantenere fluido il loro sangue inquinato da strane pozioni psichedeliche.

L’album esce la settimana prossima, ma potete già ascoltarlo in anteprima assoluta qua sotto. Visions of The Age to Come è esattamente l’evoluzione che ci voleva per il suono degli In Zaire, che dall’autostrada galattica su cui si sono sempre trovati hanno deciso di lasciare la corsia afrobeat e prendere lo svincolo del metal, appesantendo così ulteriormente il loro sound hard-kosmische. E la lunga pausa tra i due album è stata decisamente utile, perché questo nuovo elemento viene incorporato in modo davvero naturale all’interno delle jam sempre frittissime dei quattro, emergendo con un assolo selvaggio da paesaggi sonori rarefatti o in una epica linea vocale su un trascinante beat motorik. Testimonianza di un gruppo sempre più originale e sicuro nella propria composizione-improvvisazione, solida e priva di sbavature.

Visions of The Age to Come esce il 2 maggio. Ascoltalo in streaming qua sotto e pre-ordina il disco da Sound of Cobra records.



<a href=”https://soundofcobra.bandcamp.com/album/visions-of-the-age-to-come”>Visions Of The Age To Come by In Zaire</a>

