‘INCOMPIUTO – La Nascita di uno Stile’ è l’atlante di tutte le opere incompiute in Italia

Incompiuto Siciliano è un’organizzazione no-profit fondata da Alterazioni Video, un collettivo artistico con base a Milano attivo dal 2004. L’obiettivo dell’associazione è quello di portare avanti una ricerca su uno stile architettonico tipicamente italiano: l’incompiuto, ovvero quella serie di manufatti architettonici e infrastrutture finanziate con fondi pubblici la cui realizzazione è stata però interrotta per una serie di motivi — economici, amministrativi, legali.

Come risultato della ricerca sul campo, che va avanti da circa dieci anni, il collettivo sta lanciando su Kickstarter un atlante-catalogo che raccoglie tutte le opere di questo tipo che si trovano sul nostro territorio: INCOMPIUTO – La Nascita di uno Stile. Si tratta di “un sorprendente Grand Tour tra le rovine della surmodernità”, che sono allo stesso tempo segno di degrado e opere d’arte, rovine archeologiche che rappresentano una certa decadenza ma che allo stesso tempo sono degli oggetti interessanti dal punto di vista estetico.

“Da parte nostra non c’è un intento provocatorio, vogliamo contribuire a definire un campo di ricerca su un fenomeno che ha modellato il paesaggio e le coscienze in Italia,” ha detto Andrea Masu, membro del collettivo Alterazioni Video, a Creators. “Ci sembra una questione da approfondire, non solo per aprire un campo di studi ma anche per elaborare nuove strategie di intervento. Spesso le prospettive riguardo alle opere incompiute sono molto ideologiche, ci si fossilizza sullo spreco di soldi senza valutare altri fattori: a volte non vale più la pena completarle, perché è antieconomico, altre volte, dopo 30 anni, semplicemente l’infrastruttura non serve più. La demolizione, poi, è spesso troppo costosa per gli enti locali.”

“In questa prospettiva, oltre ad aver definito un paradigma dell’incompiuto, stiamo definendo anche una sorta di protocollo di interventi. E con la pubblicazione del libro vogliamo sistematizzare questa ricerca, portata avanti in diversi campi, dall’architettura alla filosofia” continua Andrea. “È il primo catalogo delle opere incompiute su tutto il territorio nazionale, che per la maggior parte si trovano in Sicilia: su oltre 780 opere, circa 250 sono lì. Un fenomeno curioso, basato su un’economia in un certo senso parassitaria ma che allo stesso tempo ha redistribuito ricchezza: le opere pubbliche sono servite per creare lavoro in cambio di un consenso politico. Una forma distorta di welfare, in pratica.”

Mappa della densità delle opere incompiute in Italia

Per saperne di più, visita il sito di Incompiuto Siciliano. Se invece vuoi contribuire alla riuscita della campagna su Kickstarter di ‘Incompiuto – la nascita di uno stile’, a cura di Alterazioni Video, Fosbury Architecture e Antonio Laruffa in collaborazione con Eugenia Rolando, vai qui.