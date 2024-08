Tre coppie raccontano come hanno iniziato a fare porno durante la pandemia

Sia Cassie che Alex, una coppia non-binaria sposata, hanno perso il lavoro per colpa della pandemia. Quando Alex ha suggerito di fare porno insieme, Cassie ha accettato subito. “Quella sera stessa abbiamo aperto un account su Pornhub: il giorno dopo, il nostro primo video era online,” racconta Alex.

Cassie e Alex fanno contenuti esclusivamente come coppia. Pensavano che il porno sarebbe stato un lavoretto temporaneo, per arrotondare, invece il loro primo video “ha raggiunto le 1000 visualizzazioni il primo giorno. È lì che abbiamo iniziato a pensare che avremmo potuto farlo a tempo pieno,” dice Cassie. “Al momento è così, e questa è la nostra unica entrata. Idealmente, lo sarà per sempre.”

La pornografia viene consumata praticamente da sempre, ma la pandemia ha causato una crescita mai vista prima—sia nel numero di persone che guardano porno, che nel numero di persone che li producono e vendono. OnlyFans ha riportato un picco di iscrizioni di nuovi creatori di contenuti per adulti e tra queste persone ci sono molti lavoratori che hanno perso il posto e hanno deciso di fare cam, vendere brevi video o altre forme di sex work online.

Creare porno richiede un lavoro di squadra perfettamente coordinato e piani logistici molto poco sexy in generale. Per Cassie e Alex questo significa stabilire un organigramma lavorativo e discutere i dettagli di come, quando e dove gireranno i loro contenuti. “Facciamo riunione al mattino, nel letto, con caffè e calendario. Pianifichiamo le scene che vogliamo girare quella settimana e riserviamo delle finestre di tempo per le collaborazioni,” dice Cassie. “Discutiamo di idee e cose che abbiamo visto e non abbiamo provato, o che sappiamo essere popolari in quel momento. Abbiamo una lista di idee in continuo aggiornamento.”

“Quando sappiamo di dover girare un video specifico, la mattina di quel giorno discutiamo i dettagli relativi alla produzione,” dice Alex, “compresi costumi, inquadrature, sceneggiatura.” Alex è responsabile degli aspetti tecnici del lavoro, come sistemare luci e videocamera ed editare i video, mentre Cassie gestisce l’account Twitter della coppia, i canali social e le vendite su ManyVids e JustForFans. I soldi fatti con la vendita dei video vanno direttamente in un conto condiviso che usano per pagare bollette e affitto, e dividono ciò che avanza equamente. “Ci piace molto lavorare insieme,” dice Alex. “È come avere un appuntamento ogni giorno.”

Prima della pandemia, Mary Moody lavorava principalmente come cam-girl. Il suo ragazzo, Justin Case, si è offerto di aiutarla di tanto in tanto, mentre portava avanti gli studi e lavorava a tempo pieno come consulente di marketing. “Justin è stato di grande supporto fin dall’inizio e mi ha sempre aiutato volentieri con il lato amministrativo, le riprese o le cose tecniche,” racconta Moody. Ogni tanto fa anche un cameo nei contenuti di Moody—sono abituati a filmarsi in privato, per sentirsi più vicini sessualmente.

Case si è fatto coinvolgere di più nel lavoro di Moody sia dietro che davanti all’obiettivo quando si sono trasferiti in un’altra casa, più o meno quando è iniziata la pandemia. Hanno trasformato quello spazio in uno studio dove girare in modo professionale. “Quasi ogni stanza nella casa è allestita per [girare] contenuti,” dice Moody. “Ogni volta che compriamo qualcosa, pensiamo se starà bene in video, o se sarà di intralcio alla strumentazione.”

Ora che ha finito gli studi e lavora da remoto, Case divide il suo tempo tra il lavoro e l’aiutare Moody a piazzare le luci e la videocamera per i suoi cinque spettacoli di cam live al giorno e i video in solitaria. Moody e Case usano una stanza come ufficio, un’altra come magazzino e nel resto della casa ci sono sempre luci e videocamere a portata. “Dato che Justin non mostra il suo volto [quando facciamo contenuti insieme], ci assicuriamo che possa muoversi in casa senza finire inquadrato,” dice Moody.

Avere un partner in casa per scene di coppia occasionali aiuta Moody a mantenere i suoi fan attivi, e ad attirare clienti paganti che apprezzano i video di coppia. “Dato che non giro scene con altre persone che fanno sex work durante il COVID, avere Justin qui mi aiuta a variare,” dice Moody.

Mary Moody a casa sua. Foto per gentile concessione di Mary Moody

Per lo più, però, Case la aiuta sul lato amministrativo. “Sono più un tecnico, e con quello posso aiutare molto. Per esempio, le ho costruito un server per gestire i file video,” ha detto Case, che non guadagna nulla dai cameo che fa in video. “Onestamente, Mary è la star,” dice Case. “Non mi sento in diritto di chiedere soldi. Al massimo, mi porterà fuori a cena—quando potremo.”

Per altre persone, il porno non è un lavoro a tempo pieno. Gabe e Michaé, entrambe persone trans, hanno lanciato la loro pagina OnlyFans durante una serata romantica all’inizio della pandemia. Hanno due lavori a tempo pieno nel settore no-profit e hanno chiesto di poter usare solo il nome, per proteggere le loro posizioni lavorative. I guadagni che fanno da OnlyFans arrotondano gli stipendi, ma per loro è soprattutto un modo divertente per passare il tempo. “È stato più il fatto che ci piace ci siano altre persone a guardarci, ma anche offrire visibilità alle coppie trans e ai corpi trans,” ha detto Michaé. Si dividono il lavoro e i guadagni equamente e usano i soldi per pagarsi strumentazione video e qualche fuga romantica.

“Ci pensavo da un po’,” dice Gabe. “Michaé aveva fatto cam, in passato, e mi diceva sempre ‘Fallo, che aspetti!’ Un giorno, ho detto ‘Be’, facciamolo insieme.’”

Michaé, a sinistra, e Gabe, destra. Foto per gentile concessione di Gabe e Michaé

Stanno imparando come gestire i loro affari come coppia—e come gestire questo specifico tipo di lavoro rispetto alla loro relazione. Alle volte, insorgono sentimenti di insicurezza o gelosia quando i fan esprimono interesse specifico, o fanno commenti critici sulle loro performance. “Le insicurezze vengono a galla, come in tutte le relazioni,” dice Gabe, “ma facciamo del nostro meglio per comunicare e ascoltare i nostri bisogni reciproci e rispettare lo spazio e le capacità uno dell’altra.”

Ogni coppia ha insistito sull’importanza di vedersi prima come partner romantici e solo secondariamente come collaboratori. Ma Moody e Case pensano che il sostegno di lui verso la carriera di lei sia parte naturale del fare squadra con qualcuno che ami e in cui credi. “Prima di oggi, non avevo mai avuto una relazione in cui sentivo che i miei obiettivi fossero importanti per l’altra persona,” dice Moody.