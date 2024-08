Iniziate a rollarvi le canne: è uscito il trailer di ‘Blue Planet II’

Blue Planet è tornato. Entra nel tuo Bathysphere, prendi un respiro profondo e immergiti nel bioma più straordinario del mondo.

Sedici anni dopo il debutto della serie, la BBC ha di nuovo ingaggiato Sir David Attenborough per narrare Blue Planet II. L’ultima stagione è costata anni di duro lavoro, e utilizza “nuove tecnologie” per catturare meglio e più da vicino la fauna marina.

Il trailer, che è uscito venerdì, è bellissimo. Non è chiaro se Blue Planet sarà focalizzato su un qualche tema in particolare. Ma la serie probabilmente toccherà gli argomenti del cambiamento climatico, dell’overfishing e di altri comportamenti umani che mettono in pericolo i nostri oceani.



Secondo uno studio pubblicato l’anno scorso su Science gli esseri umani sono la minaccia principale per le specie marine — causando perdite catastrofiche che influiscono su tutte le creature, dalle più piccole alle più grandi. Stiamo vedendo delle specie a un passo dall’estinzione, ed ecosistemi che stanno morendo su larghissima scala. Serie come Blue Planet II non sono una panacea per queste crisi, ma almeno invitano le persone a riflettere.

Secondo la BBC, questa stagione prevede “specie mai filmate prima d’ora,” come il granchio peloso Hoff (il cui nome è un omaggio a David Hasselhoff). Il trailer mostra anche altri animali carismatici tipo squali mammuth e seppie fluorescenti.

Il compositore Hans Zimmer ha collaborato con i Radiohead per la traccia del trailer. Si ispira a una versione di Bloom, dell’album The King of Limbs. Il cantante della band, Thom Yorke, ha dichiarato che è stata proprio la prima serie di Blue Planet a ispirare la canzone originale. Yorke si è definito un “ottimista climatico”.



Blue Planet II non ha ancora una data d’uscita in Italia, ma si parla di fine 2017.