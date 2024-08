Insalata di polpo confit

Porzioni : 4-6

Tempo di preparazione totale: 1 ora e 15 minuti

Ingredienti

6 chili di polpo, pulito

2 spicchi d’aglio, tritati

1 mazzetto di foglie d’origano più l’equivalente di due cucchiai di origano

473 ml di olio d’oliva

237 ml di olio di canola

3 cucchiai di aceto di vino rosso

55 g di olive di Castelvetrano, snocciolate e leggermente schiacciate a mano

3 gambi di sedano, tagliati sottili di sbieco

1 piccola cipolla rossa, tagliata a fette sottili

425 g di ceci, puliti e asciugati

Sale kosher

Pepe nero tostato fresco, q.b.

Preparazione

1. Condisci i tentacoli del polpo con il sale e riponili in una padella larga insieme all’aglio, a un po’ di origano e all’olio. Procedi cuocendo a fuoco lento e di medio calore finché i tentacoli non risulteranno teneri, ci vorrà circa un’ora. Usando le pinze, sposta i tentacoli dalla padella al tagliere, premurandoti di tagliarli in pezzettini di circa un centimetro di larghezza. Trasferisci il tutto in una scodella.

2. Lascia raffreddate il polpo a temperatura ambiente e, una volta pronto, versaci sopra 30 ml di olio, l’aceto, il sedano, la cipolla e i ceci. Mescola bene e aromatizza con il sale e il pepe. Rimescola bene il tutto questa volta aggiungendo l’olio mancante e i 2 cucchiai di origano.

Prima di darci dentro, trasferisci il polpo sul tuo piatto da portata preferito!