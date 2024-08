Insalata di zucca, cipolla grigliata, yogurt, melograno e mandorla

Porzioni: 6

Preparazione: 15 minuti

Totale: 35 minuti

Ingredienti

2 cipollotti

1 zucca piccola

sale kosher

olio d’oliva

110 g di succo di melograno

20 g di mandorle

1/2 mazzetto di prezzemolo, senza gambo

2 rametti di origano, senza gambo

80 g di yogurt

1 spicchio d’aglio, schiacciato

Procedimento

1. Scalda il forno a 180°C.

2. Scalda la griglia. Taglia i cipollotti a metà per il senso di lunghezza, lasciando intatte le radici per tenerle insieme. Prepara i carboni per una cottura medio-alta. Spazzola entrambi i lati con olio d’oliva e sale. Metti i cipollotti con il lato tagliato in giù sulla griglia e cuocili finché non sono abbastanza marroni e non hanno segni scuri e ben definiti, circa 4 minuti. Girali e grigliali per qualche altro minuto sull’altro lato. Spostali su una parte più fredda della griglia e uniscili insieme per altri 3 minuti. Toglili dalla griglia e lasciali raffreddare.

3. Sbuccia la zucca, poi tagliala a metà e togli i semi. Tagliali a pezzettoni e spolverali con un pizzico di sale, poi cuocili a vapore, mettendoli in un singolo strato, circa 20 minuti, finché non sono teneri. Lasciali raffreddare a temperatura ambiente.

4. Cuoci il succo di melograno in una pentola finché non è denso e non si è ridotto a circa 1 cucchiaio. Quando si è ridotto, spargi le mandorle su un foglio di carta da forno e cuocile in forno finché non sono di una sfumatura più scure, circa 8 minuti. Una volta che si sono raffreddate, assaggiale per essere sicure che siano croccanti, altrimenti mettile ancora in forno. Sminuzzale grossolanamente e aggiungi il succo di melograno ridotto insieme a prezzemolo, origano, un pizzico di sale e abbastanza olio d’oliva per coprire tutto.

5. Mescola lo yogurt con l’aglio. Metti lo yogurt all’aglio su un piatto e appoggiaci sopra le fette di zucca. Spargi i cipollotti grigliati sulla zucca, poi metti il mix di melograno, mandorle ed erbe in cima.

Nota dell’autore: Adattato da This Is Camino di Russell Moore, Allison Hopelain e Chris Colin, Ten Speed Press, October 13, 2015

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.