‘Insatiable’ è davvero la serie peggiore di Netflix

Ora che su Netflix è arrivata la prima stagione di Insatiable, possiamo confermare i sospetti sollevati dall’uscita del primo trailer: la serie, incentrata sulla storia di una ragazza che dopo aver perso molti chili decide di vendicarsi di chi la bullizzava, è un NO. Oltre alle accuse di fat shaming, è chiaro che la trama fa acqua da tutte le parti, ci sono troppi narratori, e i dialoghi sono ridicoli—ma non nel senso che fanno ridere o sono assurdi. Proprio nel senso di persone adulte che chiamano la vagina “hoo-hoo” o “hoo-ha”.



Ecco alcuni dei momenti più agghiaccianti o problematici della prima stagione:

QUANDO PATTY CERCA DI PERDERE UN SACCO DI CHILI IN POCO TEMPO, DI NUOVO

Insatiable già vuole farci credere che Patty perda 30 chili in tre mesi quando le cuciono letteralmente la mandibola—è così che, all’inizio della serie, diventa magra. Alla fine della stagione, quando torna a buttare sul cibo paure e cattivi pensieri, riesce comunque a perdere diversi chili in una settimana. Digiunando, usando lassativi e allenandosi due volte al giorno.

Chi era critico nei confronti di Insatiable sin dal trailer l’aveva capito subito: la serie vuole che il personaggio smetta di essere grasso, invece di trovare felicità e benessere nel proprio corpo.

Dopo il secondo episodio, Insatiable diventa tutto incentrato sulla vendetta. Che sarebbe ok se offrisse qualcosa in più di triti stereotipi, ma bisogna arrivare a metà del quinto episodio perché la serie cominci a prendere in considerazione le insicurezze che Patty ha ancora sul suo corpo.

QUANDO BOB VIENE ACCUSATO INGIUSTAMENTE DI MOLESTIE SESSUALI

La prima cosa che apprendiamo sull’avvocato e coach di concorsi di bellezza di Patty, Bob Armstrong (interpretato da Dallas Roberts), è che è stato falsamente accusato di molestie sessuali dalla madre della reginetta di bellezza a cui prestava i suoi servigi:

Dovrebbe far ridere perché… è quello che dicono anche i veri molestatori quando vengono accusati? Solo il due-sei percento delle molestie sessuali denunciate sono false, e questo passaggio della serie non fa che avvalorare l’idea che le donne siano instabili e accusino ingiustamente gli uomini di molestie per rovinargli la vita.



LE DUE RELAZIONI CHE SONO SOLO… SESSO CON MINORENNI

Regina, la donna che ha accusato ingiustamente Bob di aver molestato sua figlia, va a letto con il figlio adolescente di Bob, Brick. E la cosa ancora peggiore è che Bob decide di far ruotare tutto su di sé, chiedendo a Brick se ha scelto di andare a letto con Regina solo per vendicarsi di lui in quanto cattivo padre.

Brick nega la tesi del padre (ovvero, che Regina si stia approfittando di lui), dicendo che “non era uno stupro,” e che l’hanno fatto “sì, più volte.” Il discorso non viene quasi più menzionato da Brick e i suoi genitori.

Contemporaneamente, Patty ha una cotta per Bob Armstrong. Quando la sua migliore amica Nonnie le dice che non dovrebbe stargli dietro perché “è un pedofilo,” Patty risponde che “significa che almeno ho una possibilità!” Chi ha scritto questa battuta? Voglio parlarci.

QUANDO UN PERSONAGGIO TRANS COMPARE E POI SCOMPARE SUBITO





Patty organizza un bikini dog wash per beneficenza (è come un car wash, ma lavano i cani invece delle auto) ma è terrorizzata all’idea di mostrarsi in costume. Poi entra in scena una ragazza trans che incontra Patty nel bagno in cui entrambe si stanno nascondendo, e il punto è di far capire che la ragazza trans capisce la sensazione di Patty di avere ancora bisogno di lavorare sul suo corpo. L’esperienza della ragazza diventa la spinta di cui Patty ha bisogno per farsi vedere in bikini. Prende per mano la nuova amica ed escono dal bagno. Qualche secondo dopo, la ragazza scompare e non verrà mai più menzionata.

Insatiable voleva forse essere progressista inserendo un personaggio trans e le sue personali lotte con il corpo, ma poi lascia cadere del tutto lo spunto.

IL RAP DI DEE

La migliore amica di Patty, Nonnie, esce con una ragazza nera di nome Dee che sta cercando di aiutarla in ogni modo a fare coming out. Inoltre, il talento di Dee come reginetta di bellezza è… il rap. In caso ve lo foste dimenticati, il livello di imbarazzo di questo rap serve a ricordarvi che la creatrice della serie è bianca. Magari poteva far ridere, ma è ovvio che a Insatiable interessa di più capitalizzare sugli stereotipi razziali piuttosto che fare vera satira, perché proprio come la ragazza trans, anche il personaggio di Dee è monolitico e serve solo a mandare avanti la storia.

TUTTE LE BATTUTE SULLA BISESSUALITÀ “CHE NON ESISTE”

Bob Armstrong capisce di avere dei sentimenti per la sua nemesi, Bob Barnard, ed è confuso perché ama anche sua moglie. Si descrive come bisessuale, e in più occasioni Barnard lo contraddice dicendo cose tipo “Bi è solo la fermata prima di Gayville.” All’inizio nemmeno Armstrong pensa di essere bisessuale, ma anche quando si rende conto che è la definizione migliore per quello che sente, Barnard continua a smentirlo.

Il fatto di considerare la bisessualità “inesistente” è un problema comune, solo che Insatiable non riesce a far passare la sua volontà satirica (affatto), e alla fine non fa che enfatizzare la bisessualità come stato di confusione.

QUANDO DIXIE FINGE DI ESSERE PARALIZZATA

Dixie, una delle ragazze che bullizzano Patty, torna a scuola in sedia a rotelle dopo essere rimasta apparentemente paralizzata in una rissa con Patty. Si guadagna le simpatie dei compagni di classe anche se è stata lei a cominciare. In seguito si scopre che Dixie stava fingendo di essere disabile, giocando sullo stereotipo dei disabili che esagerano o si fingono tali per avere attenzioni o un trattamento speciale.

LA STORIA CHE C’È DIETRO LA ‘CATTIVA’ È UNA STORIA DI DISTURBO MENTALE

Insatiable tratta anche di salute mentale. Oltre a non essere in grado di rappresentare correttamente i disturbi alimentari, e al frequente uso di parole come “pazza” e “malata” per descrivere Patty e altri personaggi, c’è Stella Rose, una donna con cui Bob Armstrong aveva una storia. Torna per distruggergli la vita—alla fine rapisce Patty e cerca di ucciderla. Prima di farlo, dice a Patty di aver passato del tempo in un reparto psichiatria. Il problema della rappresentazione negativa della disabilità mentale è già abbastanza grave senza che Insatiable butti benzina sul fuoco.

Oltre a essere imbarazzante, insomma, la serie è piena di tentativi falliti di fare battute ‘edgy’ e si fa veicolo di orribili stereotipi senza preoccuparsi di contestualizzarli o combatterli.

Scusa, Insatiable, ma a volte il tuo tentativo di fare satira sociale fa così ridere da diventare la cosa più divertente della serie.



