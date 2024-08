Instagram ora fa schifo, diciamocelo

È difficile stabilire quando Instagram sia diventato… quello che è oggi e di cui si lamentano anche Kim Kardashian e Kylie Jenner. Ora come ora è impossibile scrollare nell’app senza che ti vengano mostrate in rapida successione cose random come una burrata, la ristrutturazione di un appartamento e un vestito da comprare in drop shipping. Ma io non li voglio!

I fan della vecchia guardia diranno che Instagram è peggiorato ormai da tempo, qualche anno dopo la vendita a Facebook/Meta del 2012—e dopo la migrazione di massa da Tumblr. Ma molte persone hanno continuato a divertirsi sull’app, a sbirciare le serate a cui non erano state invitate grazie alle stories, a guardare concerti sui filmati sgranati di Instagram Video o a conoscere il destino di presunte celebrità grazie agli aggiornamenti in griglia.

Videos by VICE

Instagram era il cugino chic di Facebook—che a sua volta è stato abbandonato a causa dell’invasione di boomer razzisti, teorici del complotto e addetti marketing che non ti danno il respiro. Mentre Facebook si indeboliva, Instagram diventava più forte.

Peccato che ora Instagram abbia smesso di essere divertente. Cosa diavolo succede con i reel suggeriti? Perché stanno sperimentando il feed in formato 9×16? Per quale ragione non posso più vedere i post delle persone amiche o dei miei creator preferiti? Quand’è che è andato tutto storto?

Probabilmente, per una qualsiasi delle ragioni seguenti.

La rimozione dei like

Quando Instagram ha ricevuto critiche per il modo in cui influenza e incide sulla salute mentale delle persone, la risposta è stata quella di rimuovere il conteggio dei like—non quella di rimuovere filtri e ritocchi di foto editing, o quantomeno di indicarne l’utilizzo. Per alcune persone ciò può essere d’aiuto, certo.

Ma rimane il fatto che l’azienda possiede tuttora abbastanza dati da rivendere agli inserzionisti e alle agenzie pubblicitarie, e che continua a propinare aggressivamente Instagram Shopping. In sostanza, puoi continuare a sentirti uno schifo, basta che tu lo faccia privatamente.

Il continuo mettersi in mostra

La cultura del flexare—il mettersi in mostra con prodotti costosi e di valore—è intrinseca a Instagram, ma è anche il suo cronico difetto. Quale pendolare vuole vedere qualche influencer in volo su un jet privato?

Se a questo aggiungiamo il feed non più disposto cronologicamente—che oltretutto dà priorità ai contenuti di influencer—, otteniamo un Instagram in cui è più difficile immedesimarsi o relazionarsi allo scopo di condividere foto e momenti della propria vita; in pratica, diventa un posto dove essere la peggior persona possibile.

Non era tutto più divertente quando era possibile postare tramonti e foto sfocate del tuo cane? Quand’è stata l’ultima volta che hai utilizzato il filtro Valencia? Probabilmente, anche l’ultima volta che hai davvero provato una qualche forma di felicità. Alzare così tanto la posta in gioco ha reso ogni persona timorosa di postare qualcosa di nuovo, trasformando tutto in una corsa al ribasso per influencer di lusso e palloni gonfiati.

Il cibo e la sua rappresentazione

A causa di Instagram, un’intera generazione si è convinta che i vegetali a base acquosa possono dare tante soddisfazioni quanto la pasta. La piaga degli influencer che propongono il “mangiar sano” ha riempito i nostri feed di piatti sciapi e poco invitanti, che ci hanno assicurato sarebbero stati gustosi e ci avrebbero saziato quanto robe “tremende” come il pane.

Era già abbastanza problematico così, ma ciò ha dato il via libera ad influencer che fanno palestra e bodybuilding per mostrarci le foto dei loro pasti—un lungo elenco di Tupperware identici pieni di pollo non condito, broccoli bolliti e patate dolci. Come risultato, quando su TikTok viene scovata qualche ricetta che richiede del burro, tendiamo a tuffarci di testa.

L’allontanamento delle persone più creative e con una voce riconoscibile

Una delle cose che a Instagram riuscivano meglio era quella di mettere in collegamento persone che avevano qualcosa da dire—sex worker, attivismo politico, campagne queer, femminismo: in molti casi questi temi hanno trovato seguito proprio a partire da questi spazi.

Nel caso specifico di chi fa sex work, la piattaforma era essenziale come strumento di marketing, visto che molte persone hanno avuto bisogno di vendere sottoscrizioni a OnlyFans a causa del COVID-19 e dei lockdown. Tuttavia, in considerazione dei loro contenuti erotici sono state cacciate o shadowbannate dalla piattaforma, proprio come un ragazzetto beccato a fumare a scuola.



Storie simili si sono ripetute a più riprese—bastava fare attivismo in questo settore o riconoscere di avere dei capezzoli. Ma rimuovere e antagonizzare proprio le persone che rendevano Instagram interessante ha distrutto il suo scopo principale.

I ‘comici’ di Instagram

Uno dei primi chiodi nella bara di Instagram è stato l’era della “Instagram Comedy”, guidata da pionieri quali Lele Pons e Ray Diaz. Il termine era usato per descrivere quella specie di sketch che facevano zero ridere ma andavano di moda alcuni anni fa, nell’epoca post-Vine ma pre-TikTok.

Quelle stesse persone hanno esaurito ogni battuta possibile e immaginabile su tradimenti e relazioni malsane—non sono neanche tante, tra l’altro—raccogliendo tra i cinque e i dieci milioni di visualizzazioni per video. Così facendo hanno abbassato il livello dei contenuti sulla piattaforma e fatto passare l’idea che Instagram approvasse un tipo di comicità aggressiva e offensiva. Bleah.

TikTok è diventato molto meglio grazie alla raccolta dei dati

Grazie alla sua politica “aggressiva” di raccolta dei dati, TikTok è rapidamente diventato un’app più divertente. Mentre l’algoritmo di Instagram sembrava favorire foto e video di facce tutte uguali grazie alle app di ritocco e ai filler, TikTok ti mostrava roba che secondo l’app ti avrebbe fatto ridere, immedesimare o chiedere “perché?”. E sapeva esattamente cosa avrebbe funzionato, perché sapeva tutto di te.

A parte il primo gruppo di giovanissimi che hanno gettato le fondamenta di TikTok pubblicando i balletti più noiosi dell’universo, i creator sono stati costretti a portare contenuti speciali. In ogni caso, grazie alla FYP (“For you”, la pagina personale che visualizzi quando apri l’app), quello che facevano poteva essere visto da milioni di persone anche se non avevano follower, e questa era una novità assoluta. Di conseguenza, Instagram è andato in “subbuglio”, e quindi:

Instagram cerca di diventare TikTok

È questo il nocciolo della questione. Imitare un’altra piattaforma ha già funzionato per Instagram (vi ricordate Snapchat prima delle stories?). Ma erano altri tempi, quando avevamo molto meno spazio sui telefoni e avevamo bisogno di condensare varie funzioni in una singola app.

Ora invece è il 2022 e possiamo dire con sicurezza che non avevamo bisogno dei Reel. Chiunque sia finito in un tunnel di Reel su Instagram sa che non sono altro che compilation di video di cuccioli e conigli (che è un bene), oltre a tweet statici su sfondo bianco e video visti la settimana precedente su TikTok.

Allo stesso tempo, Instagram sembra nascondere i post fotografici delle persone che segui per dare spazio ai Reel suggeriti e fatti da persone che non segui. Come se non bastasse, hanno detto che limiteranno la diffusione dei post scaricati da TikTok.

Sai qual è la notizia migliore? Instagram adora i Reel, rappresentano il 20 percento del tempo che l’utenza trascorre sull’app. E ora vuole sperimentare un cambio di layout per rendere ogni cosa—foto incluse—verticale.

Il futuro

Le piattaforme di condivisione di foto non erano una totale novità quando Instagram è arrivato nel 2010. Flickr e Tumblr esistevano già, ma nessuna era riuscita a fare meglio di Instagram. È stata una piattaforma di primissimo livello per tanti anni.

Ma come dice il saggio: è meglio fallire nell’originalità che avere successo nell’imitazione. Purtroppo, il tentativo di Instagram di trasformarsi in TikTok puzza di disperazione. E a meno che Instagram non torni a fare quello che sa fare meglio—stories spontanee, foto di amici, dare voce ai giovani e agli attivisti—finirà senza dubbio né rimorso nel cestino.

Per ora, la piattaforma Meta con più speranze per il futuro sembra WhatsApp: funziona benissimo per condividere link di TikTok.

@iamhelenthomas