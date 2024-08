Come installare un Pi-Hole per bloccare le pubblicità e far andare internet più veloce

Internet ha un aspetto completamente diverso quando non è zeppo di pubblicità. Da un po’ di tempo, salto da un sito all’altro guardandone i contenuti senza banner e pop-up nel mezzo; le inserzioni generate da qualche algoritmo nei podcast non si caricano più, non ci sono banner sulla mia TV e gli smartphone collegati al Wi-Fi sono beatamente invisibili al tracciamento per scopi commerciali. Tutto grazie a un Pi-Hole, un piccolo computer che blocca le pubblicità a livello di rete. È come un firewall solo per la pubblicità, rende internet un posto migliore e più facile da usare, ed è economico e facile da costruire.

Come costruire un Pi-Hole

Molto probabilmente, usi già un ad-blocker di qualche tipo. Ogni telefono ha una app apposita e ogni browser ha un plug-in apposito, ma col tempo funzionano sempre meno—e prima o poi devi disattivare l’ad-block per accedere a qualche sito. Ma un Pi-Hole ti permette di bloccare tutto a livello di rete e funziona per ogni singolo dispositivo connesso a quella rete. È la bomba nucleare degli ad-blocker.

Per cominciare, ti serve un Raspberry Pi—un piccolo computer che può essere utilizzato per moltissimi progetti fatti in casa. I Raspberry Pi possono diventare videocamere da 12 megapixel, minuscoli ripetitori cellulare, o una macchina che distrugge le pubblicità. Il modello base Raspberry Pi 4 costa circa 30 euro, ma vanno aggiunti un paio di elementi in più.

Immagine: Matthew Gault

Bloccare le inserzioni è un lavoraccio e farà surriscaldare il piccolo computer—perciò, servono dissipatori di calore e una ventola. Non serve per forza una scatola per contenere la macchina, ma è più comodo averne una. Serve poi un cavo micro HDMI / HDMI per collegarsi a un monitor, un cavo di alimentazione per far girare il Pi, una card SD per caricare il sistema operativo sul computerino, e mouse e tastiera per impostare il tutto.

Avrai di sicuro un po’ di questa roba sparsa per casa, e non lasciarti intimidire dal resto: giuro che è facile e se non sei sicuro di cosa comprare, sul sito di Raspberry Pi trovi link a diversi negozi che vendono kit per renderti la vita più semplice. Io ho usato questo starter kit, più un mouse e una tastiera che avevo in casa. In molti negozi di elettronica puoi comprare sfusi un case, un cavo HDMI e i dissipatori.

Una volta che hai tutti i pezzi davanti a te, la prima cosa che devi fare è attaccare i dissipatori di calore. Dovrebbero essere dei piccoli pezzetti di metallo con un adesivo sul retro. Hanno diverse dimensioni e si combinano facilmente con i chip sulla scheda su cui vanno appoggiati. I due più grandi sono i più importanti e vanno uno sul processore l’altro sulla RAM, che si trovano al centro della scheda. Attaccali premendo con fermezza ma non troppa pressione, altrimenti rischi di rompere la scheda.

Se hai un case e una ventola, facci scivolare il Pi dentro dopo che hai messo i dissipatori. A prescindere, il punto è poi attaccare il Pi a un monitor e a una tastiera per installare il software. Ci sono diversi sistemi operativi per il Raspberry Pi e la maggior parte di loro funziona con il Pi-Hole. Il più facile da installare è il Raspbian. Alcuni dei kit disponibili online includono una card SD con già il sistema operativo caricato sopra. Se devi farti una card SD tua, segui queste semplici istruzioni su come installare Raspbian.

Metti la card SD nello slot del Pi, collegalo a un monitor, attacca il mouse e la tastiera e attacca la macchina alla corrente. Quando il Pi si avvia per la prima volta, leggerà la card SD e ti guiderà nell’installazione del Raspberry Pi. Fatto questo, ti ritroverai su un desktop simile a quello di Windows o Mac OS. Durante il setup, dovresti riuscire a collegare il Pi al Wi-Fi. Un Pi-Hole funziona via rete wireless, ma è più veloce se lo attacchi direttamente al router. Se hai lo spazio e il cavo ethernet per farlo, collega la macchina al router.

Installare il software del Pi-Hole

Installare il software del Pi-Hole è la parte un po’ più complessa del procedimento.

Assicurati che il Pi sia collegato a internet.

Nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, nella barra degli strumenti, vedrai una finestra nera con “>_” sopra. Cliccala.

Digita “curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash.” Questo farà partire l’installazione.

L’installer del Pi-Hole ti guiderà in un setup simile a quello che hai visto quando hai installato il sistema operativo. Per quanto possibile, scegli le opzioni di default. Se qualcosa va male dopo, è più facile reinstallare il sistema da zero.

All’inizio dell’installazione, ti chiederà di scegliere un provider DNS Upstream. Il Pi-Hole funziona mantenendo una lista di indirizzi IP e domini che passano pubblicità e contenuti maligni. Quando controlla la sua lista e trova un dispositivo collegato alla tua rete che cerca di accedere a qualcosa sulla lista, sposta il traffico a un provider DNS Upstream di tua scelta. Ci sono differenze minime tra le alternative, ma dovrebbero funzionare tutte. Io ho usato CloudFlare.

Dopo aver selezionato un provider DNS, il Pi-Hole produrrà un indirizzo IP e ti chiederà se vuoi usare le tue impostazioni di rete attuali come indirizzo statico. Scrivi quei numeri da qualche parte perché potrebbero servirti dopo, ma clicca “sì”. L’installazione continuerà, chiedendoti di tanto in tanto una conferma. Quando sei in dubbio, scegli le impostazioni di default.

Image: Matthew Gault

Una volta che l’installazione è completa, il Pi-Hole ti darà un IPv4, un IPv6, un indirizzo di sito e una password. Il sito e la password sono gli elementi che ti servono per fare login nel tuo Pi-Hole tramite un browser e gestirlo da lì. l’IPv4 e l’IPv6 sono numeri che potrebbero servirti se fosse necessario configurare il router.

A questo punto, puoi scollegare monitor, tastiera e mouse dal Pi-Hole. La macchina funzionerà finché è attaccata alla corrente. Riavvia un dispositivo collegato alla rete, apri un sito pieno di pubblicità e vedi se è cambiato qualcosa. Se non sei sicuro, apri questa pagina e vedi se è piena di inserzioni o no.

Se ancora non funziona, devi cambiare l’indirizzo IP del router affinché usi il Pi-Hole come server DNS. È facile se sai l’indirizzo IP del tuo router, ma cambia da macchina a macchina. La cosa più facile da fare è trovare il nome del tuo router e googlarlo insieme alle parole “cambiare impostazioni server DNS”. Una volta dentro le impostazioni del tuo router, cambia il server DNS primario e secondario con gli indirizzi IP che ti sei annotato prima. Salva la nuova configurazione, riavvia qualsiasi computer collegato alla rete e il Pi-Hole ora dovrebbe funzionare senza problemi.

Image: Matthew Gault

Una volta che è in funzione, se vai su pi.hole/admin dovresti poter accedere alla sua dashboard online. Da lì, puoi vedere quanto traffico il Pi-Hole sta bloccando e gestire le eccezioni. Se un sito non funziona bene, puoi sempre aggiungerlo alla lista degli esentati nelle impostazioni. Puoi anche dire al Pi-Hole di permettere a certi dispositivi di ignorare del tutto i suoi servizi.

I risultati, per quanto mi riguarda, sono stati impressionanti. Non solo viaggio su internet senza più pubblicità, ma tutto ciò che faccio online è molto più rapido. Durante una giornata in cui sto tanto connesso, il Pi-Hole blocca circa il 25 percento di tutte le richieste di traffico sulla mia rete. Quando scaricavo qualcosa prima, non raggiungevo mai la massima velocità. Ora succede sempre. Forse non è un cambiamento allucinante, ma di sicuro si nota.