Internet sta impazzendo per questo Shiba Inu che dipinge

Ci sono cani che cacciano, cani che riportano indietro quello che gli lanci, cani che eseguono numeri da circo. Tra le abilità mostrate dai cani, poche si sono dimostrate così remunerative come la pittura, come testimoniano le carriere artistiche del cucciolo da salvataggio Arbor, del cane da guida Dog Vinci e del bassotto tedesco a pelo lungo affetto da cecità, Hallie.



L’ultimo esemplare ad irrompere nella scena artistica a quattro zampe è uno Shiba Inu nero e marrone di Edmonton, Alberta, chiamato Hunter. Il suo stile è in linea con quello dei suoi colleghi e rientra nel vasto spazio che va dalla pittura con le dita (o con le zampe?) all’espressionismo astratto, ma il suo entusiasmo è unico.

Gold Coast

I padroni di Hunter sono l’ingegnere informatico Kenny e l’insegnante di inglese Denise. Per assicurarsi che l’adorabile e intelligente Hunter rimanga fisicamente e mentalmente attivo, la coppia lo incoraggia a esplorare i suoi interessi. A quanto pare, gli ostinati e tenaci padroni hanno incoraggiato Hunter a prendere il pennello con la bocca e dipingere qualche pennellata sulla tela in cambio di cibo.

“Come tutte le attività e i giochi dei cani, Hunter viene ricompensato quando esegue un certo gioco o movimento” ci racconta Kenny. “Quando impara un nuovo gioco è visibilmente fiero di se stesso. Abbiamo notato che è incredibilmente felice quando impara nuove cose in un nuovo ambiente, specialmente quando lo fa sforzandosi. Credo che sia qualcosa che accomuna sia gli artisti che i cani!”

Sogno di Mezzanotte

La carriera di Hunter è decollata. Le immagini di lui con il pennello in bocca hanno letteralmente conquistato gli utenti di Reddit, gli amanti di arte e gli appassionati di Shiba Inu vogliosi di far imparare nuovi comandi alla già molto intelligente razza.



“Non crediamo che sia più facilmente addestrabile di altri cani o di altre razze” afferma Kenny. “Abbiamo visto altri cani fare cose straordinarie che forse Hunter non sarebbe in grado di fare. Dipende dal cane e dalle sue attitudini, proprio come le persone. Gran parte dell’addestramento dipende da quanta energia e tempo i padroni vogliono dedicare al cane per fargli scoprire i propri interessi e fargli superare i propri limiti.”

Hunter ha preso la pittura molto sul serio, tant’è che i suoi padroni hanno aperto un account Etsy dove si possono commissionare creazioni originali.

Selfie

“Vogliamo vendere (i quadri) e far realizzare qualche lavoro su commissione se c’è una richiesta reale, fintanto che Hunter è felice” afferma Kenny. “Altrimenti possiamo tenerli per noi e trovare altri modi in cui possiamo far imparare nuove cose al nostro cane.”



Anche se è poco più di due settimane che dipinge, Hunter ha davvero trovato una nuova passione nella pittura. I suoi padroni riferiscono che è ansioso di realizzare nuovi dipinti ogni giorno. Oh, e il primo d’Aprile Hunter compirà quattro anni, e in qualche modo non è una sorpresa.

Segui Hunter su Instagram e visita il suo Etsy store per commissionargli un dipinto personalizzato.