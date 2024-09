Internet verrà spostato in Canada per essere protetto da Donald Trump

Mentre Donald Trump si trascina inesorabilmente verso la Casa Bianca, promettendo di spedire in galera chi brucia la bandiera americana, un’organizzazione che si occupa di archiviare internet così che chiunque possa consultarlo in futuro, vuole creare un backup completo in Canada, per proteggere la libreria digitale dalla censura.

Internet Archive è una no-profit con sede negli Stati Uniti che archivia il web da ormai 20 anni. Finora, ha catalogato petabyte di pagine web e sostiene di registrare 300 milioni di nuove pagine web ogni settimana. Il gigantesco database permette all’organizzazione di operare servizi come Wayback Machine, che chiunque può utilizzare per visitare una versione archiviata della maggior parte delle pagine web esistenti, che può risalire ad anni e anni prima di quella attuale.

Il gruppo preferisce fare riferimento a se stesso come a una sorta di biblioteca, come è spiegato su un post recente, “la storia delle biblioteche è una storia di perdita,” che sia per disastri naturali o per cambiamenti nei regimi politici. Con un governo pro-censura guidato da Trump all’orizzonte, Internet Archive non intende correre rischi e sta pianificando l’apertura di un “Internet Archive of Canada” nella terra dei cappelli da ranger e delle birre Labatt. Le informazioni digitali custodite all’estero sarebbero immuni alle leggi di censura americane.

@realDonaldTrump & I working hard tonight. Thank you for the privilege of a lifetime, #PEOTUS. pic.twitter.com/tBcg8duiVj

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) November 29, 2016

Tutti gli impiegati e lo spazio su server necessari per realizzare questo progetto costeranno “milioni,” ha dichiarato il gruppo, e al momento è in cerca di donazioni. Internet Archive non ha ancora risposto alla richiesta di commento inviata da Motherboard.

“[L’elezione di Trump] è stata un duro promemoria del fatto che le istituzioni come la nostra, costruite a lungo termine, devono essere progettate tenendo conto dei possibili cambiamenti,” ha scritto Archive in un post. “Per noi, significa mantenere il nostro materiale culturale al sicuro, gestito da privati e perennemente accessibile. Significa prepararsi per un mondo in cui il web potrebbe affrontare gravi restrizioni.”

“Qualcuno dirà ‘Oh, la libertà di parola, la libertà di parola,’” aveva detto Trump. “Questi sono pazzi.”

Durante la sua campagna, Trump sembrava preferire la linea dura sulla censura di Internet quando aveva detto che l’industria tech doveva “chiudere quell’internet” per fermare la diffusione dell’estremismo.

Se Trump è serio, potrebbero esserci dei seri problemi per l’Internet Archive. Per esempio, il progetto anti-estremista Clarion Project ha posteato alcuni numeri di Dabiq, il magazine di propaganda dell’ISIS, che è stato poi messo nell’Internet Archive. Se mai ci fosse una legge che dice che questi magazine devono essere inaccessibili ai cittadini USA, il Clarion Project potrebbe doverli cancellare, ma continuerebbero a esistere come documenti storici nell’archivio.

Quando si parlava di rifugiati a causa di Trump, forse una copia integrale di internet non era proprio quello che i canadesi si aspettavano.