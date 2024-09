Intervista alla prima modella transgender sulla cover di Vogue

Il mese scorso, Vogue Francia ha scritto un nuovo capitolo nella storia della moda scegliendo come cover star del numero di marzo Valentina Sampaio, la prima donna trans ad apparire sulla copertina di un numero di Vogue. Su Vogue erano già comparse Hari Nef e Andreja Pejic, ma mai in copertina. Un passo progressista per la rivista, un grande balzo in avanti nella la lotta alle discriminazioni per tutti. Ma smettiamo di parlare di Vogue: vogliamo saperne di più sulla modella brasiliana. Nata a Prainha, villaggio di pescatori nel nord del Brasile, la ventenne Valentina Sampaio ha passato l’infanzia tra lavori creativi e il sogno di diventare un’attrice. Mettendo (temporaneamente) in pausa la sua carriera hollywoodiana, lo scorso novembre ha fatto il primo passo nell’industria della moda sfilando sulle passerelle della Fashion Week di San Paolo. Da allora, Valentina è passata da un set fotografico all’altro, diventando sempre più richiesta e trovando addirittura il tempo per recitare in una produzione indipendente brasiliana che sarà distribuita nel corso del 2017. Qui, l’incredibile bellezza brasiliana ha condiviso con noi di i-D i segreti per seguire le sue orme e imparare ad amarsi.

