Mio papà ha intervistato il papà di Drake

Questo articolo è apparso originariamente su VICE Svezia.

Dennis Graham è il papà di Drake. Ha passato a Stoccolma (che è da dove vengo io) gli ultimi due o tre anni. È anche piuttosto famoso su Instagram. L’ho sentito nominare per la prima volta a febbraio 2015, quando si è fatto vedere a concorso musicale svedese, i ‘Grammis’. Twitter ha cominciato a interrogarsi su cosa ci facesse il padre di Drake in Svezia. A quanto pare Graham sarebbe amico della regista svedese Nikeisha Andersson e lei ha diretto il video di “Kinda Crazy”, il single che Graham ha pubblicato l’anno scorso.

Videos by VICE

Il video di “Kinda Crazy” in realtà è stato girato due anni fa a Stoccolma, anche se è uscito soltanto la settimana scorsa. Così sono andato a Stoccolma per intervistare Graham, quella era l’idea. Ma visto che avevo l’impressione di essere un po’ troppo fissato con il figlio di Graham, Drake, ho cercato qualcuno che non sapesse chi è Drake per intervistare suo padre. Così ho chiesto a mio padre, Magnus.

“Papà, ti dispiacerebbe intervistare un tizio della tua età che ha appena iniziato una carriera solista?” gli ho chiesto. “Suonava la batteria con Jerry Lee Lewis! Il resto devi scoprirlo da te”. Visto che a mio padre piace molto il rock’n’roll ha accettato, un po’ confuso.

Papà di Markus: Ciao Dennis. Allora, sei famoso perché suonavi la batteria con Jerry Lee Lewis?

Dennis Graham: Beh, quella è una storia un po’ strana, come ho conosciuto Jerry Lee. A Memphis c’è un posto che si chiama Hot Air Balloon. Jerry aveva un batterista di nome Robert Tarp Tarrant che aveva rapinato un 7/11 mentre erano lì a suonare. E io ero presente e Jerry Lee mi ha chiesto di andare a suonare perché Tarp era stato arrestato… Avevo 18 anni. Ma ora sono famoso per via di Drake.

Ma ho suonato con un sacco di gente; ho suonato con with Al Green, Isaac Hayes, Willie Nelson e Mickey Gilley. Sempre per periodi brevi. Ho suonato con così tanta gente che non me li ricordo neanche tutti. Ma non ho mai suonato con la stessa persona abbastanza a lungo per raggiungere la fama. Il motivo per cui oggi ricevo così tante attenzioni è esclusivamente mio figlio.

Tuo figlio? Drake? Non lo conosco. Forse dovrei. Puoi parlarmi di Drake?

Drake è nato a Toronto, Ontario. Io vengo da Memphis, Tennessee. Ma me ne sono andato molto giovane. Ho vissuto a Vegas, a Houston, a LA e poi a Toronto.

Ho conosciuto la mamma di Drake in un hotel a Toronto. Ero al bar che cercavo una sigaretta e ho fatto segno al barista di portarmi delle sigarette, e la mamma di Drake era lì per vedere iul nostro concerto. Mi ha detto: “Tieni, prendi una delle mie!” Così abbiamo iniziato a parlare e sono tornato a Toronto di nuovo, e siamo finiti per innamorarci e dopo un po’ mi sono trasferito lì.

Come fa tuo figlio a renderti famoso ora?

Con i social media. Posto un sacco di cose su di lui e la gente mi cerca su Google e scopre cosa ho fatto, così ho più di 200 mila follower su Instagram al momento. Voglio dire, succede molto velocemente.

Ma chi è Drake?

Drake è un rapper. È il rapper numero uno nel mondo al momento.

Forse ho sentito le sue canzoni. Forse le ho anche ballate, chi lo sa.

Guarda, ti mostro una foto!

In quella foto indossi lo stesso bellissimo abito che indossi oggi. Come mai ti vesti così?

Oh, è solo per il video! Di solito mi vesto molto casual. Questo è solo per oggi. L’ho messo anche quando abbiamo fatto un servizio fotografico a Las Vegas per Capodanno. Visto che tanta gente sui social media mi riconosce con quel vestito, volevo indossarlo anche nel video. Ne avevo uno bianco quando sono venuto qui in Svezia per i Grammis.

Parlami della tua canzone!

Quella è la mia canzone. Volevo fare del buon vecchio R&B. La ragazza che ha scritto il pezzo per me vive a Memphis, anche lei, e fa musica. E ho sentito quel pezzo in particolare, “Kinda Crazy”—l’ho chiamata io “Kinda Crazy”—ho sentito la musica e mi è piaciuta davvero un sacco! Una altro ragazzo mi ha aiutato a scriverla. Ci siamo messi lì una sera con qualcosa da bere e abbiamo iniziato a scrivere le parole ed è saltato fuori quello che abbiamo adesso. Dustin Que l’ha prodotta. È fantastica!



Com’è il tuo rapporto con tuo figlio ora? Ti consideri sempre “il padre”?

Oh, è l’amore della mia vita! Vado in tour con lui. Voglio dire, a volte non andiamo d’accordo… Sai, abbiamo fatto una scommessa quando aveva circa nove anni. Ha fatto un provino per un programma TV a Toronto e abbiamo scommesso cinque dollari. Mi ha detto: “Papà, scommetto cinque dollari che farò più film di te, farò più pubblicità di te, e farò più musica di te”. E io ho detto ok. Voglio dire, era stimolante. Così ho detto: “Ok, scommettiamo. Stringiamoci la mano”: E nel 2009 ho dovuto dargli i suoi cinque dollari. Mi ha sorpassato [ride] nel modo peggiore, o dovrei dire nel modo migliore!

Per un outsider come me, trovo affascinante che voi dell’industria musicale facciate un sacco di festa. È vero?

Vado nei club hip hop almeno tre volte a settimana!

Wow. Sembra che tu abbia sempre suonato in gruppi. Come mai ora hai optato per la carriera solista?

Soltanto la soddisfazione di mettermi lì e scrivere la mia parte di questa canzone che la ragazza mi ha dato. Non voglio andare in tour. Non voglio diventare famoso con questa roba. È solo questa canzone. E questo singolo rimarrà il mio unico singolo. Dico così adesso, ma…

È per via di quella scommessa, vero? Rivuoi i tuoi cinque dollari.

[Ride] No, ha vinto quella scommessa! È fatta. Ma all’inizio sembrava un po’ invidioso perché mi ha detto: “Papà, questo è il mio momento!” Ma io gli ho risposto: “Drake, è solo una canzone. Sei un multimilionario, come posso competere con te? E dai!”

Grazie, Dennis.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.