Perché non voglio mai più stare con un uomo etero

Amber Rose, modella nota anche per la sua storia con Kanye West, ha recentemente dichiarato che nonostante sia attratta sia dagli uomini che dalle donne, non uscirebbe mai con un uomo bisessuale. “Personalmente non sarei a mio agio, ma non è un giudizio su di loro,” ha detto. “Semplicemente non sarei a mio agio, non so perché.” Non è la sola. L’anno scorso, un sondaggio condotto da un magazine ha scoperto che quasi i due terzi delle donne “non uscirebbe con un uomo che ha fatto sesso con un altro uomo.”



Nonostante lo stigma, nessuno ha mai davvero preso in considerazione le relazioni stabili tra donne eterosessuali e uomini bi. Fino al libro Women in Relationship with Bisexual Men. Il libro, scritto dalle ricercatrici Sara Lubowitz e Maria Pallotta-Chiarolli, della Deakin University, si basa su uno studio condotto su 79 donne australiane che stanno con uomini bisessuali. Abbiamo contattato con Pallotta-Chiarolli per parlare della ricerca.

VICE: Ciao Maria. Perché hai deciso di studiare proprio le dinamiche relazionali tra uomini bi e donne etero?

Pallota-Chiarolli: È da molto tempo che mi occupo di spettro sessuale, gender studies e cultura identitaria, sia come ricercatrice che come scrittrice. Sono ormai otto anni che mi interesso alle relazioni meno esplorate, e ho scoperto che ci sono molte donne che desideravano parlarne, perché nessuno aveva mai dato loro la possibilità di farlo.

Ci sono dei risultati che proprio non ti aspettavi?

Una bella scoperta, confermata da moltissime donne intervistate—e che ha scioccato molti—è che gli uomini bisessuali sono padri, amanti e compagni migliori degli etero—e questo dipende dall’apertura e dalla capacità di trovare compromessi.

Perché sono stati indicati come amanti migliori?

Le donne ci hanno detto che i partner bisessuali le spingono a esplorare nuove pratiche, che il sesso con loro è divertente—sono aperti al sadomaso, sono aperti all’idea di una relazione non monogamica. E secondo loro dipende dal fatto che avevano già dovuto scontrarsi con le strutture normative di quello che ci si aspetterebbe da un uomo, viste le loro preferenze sessuali. Erano più portati a mettere in discussione gli ideali di dominanza spesso insiti nell’essere uomini.

E perché oltre che come amanti migliori sono stati indicati anche come padri migliori?

Poiché gli uomini presi in considerazione si situavano già al di fuori della “normalità”, erano più tranquilli con l’idea di mettere in discussione le norme tradizionali. Sono anche più portati a dividere equamente i doveri parentali, dimostrandosi così padri presenti e compagni molto più attivi nella gestione della casa. “Dopo essere stata con un uomo bisessuale, non voglio mai più stare con un uomo etero”—l’abbiamo sentito dire spesso.

Quali sono invece le grandi sfide che devono affrontare queste coppie?

Esiste un cliché secondo cui gli uomini bisessuali sono più inaffidabili; non puoi fidarti di loro. Ma quando ti trovi davanti 70 donne che dicono, “Non è affatto vero. È esattamente come un uomo etero, che potrebbe uscire alle tue spalle con un’altra donna.”

Le donne intervistate spesso hanno fatto riferimento alla “monogamia di genere”—spesso hanno dichiarato di essere molto più felici con un uomo bi, e di aver stabilito la regola per cui l’uomo può avere altri partner uomini, ma non donne. Molte ci hanno detto, “Senti, se mi tradirà, se si dimostrerà una persona orribile, non sarà certo colpa del suo orientamento sessuale.”



E le donne come affrontano il fatto di essere stigmatizzate a loro volta, perché stanno con uomini bisessuali?

Se ne parlano con amici e psicologi, spesso si trovano rinfacciate domande come, “Cosa c’è di sbagliato in te, perché vuoi stare con un uomo bisessuale?” “Non puoi trovartene uno normale?” “Hai subito abusi da piccola?” “Ma come fai a trovarlo attraente?”

Altre donne si sentono messe in discussione proprio come donne: “Forse ti senti inadeguata,” o, “Ci deve essere qualcosa di sbagliato in te come donna, visto che un uomo bisessuale ti trova attraente.”

In generale, come sempre, le donne sono additate come il problema. La domanda “Cos’hai di sbagliato?” viene rivolta a loro e non, come dovrebbe, alla società. E l’ultima cosa di cui hai bisogno quando ti rivolgi a uno psicologo o a un consultorio, soprattutto nei casi in cui magari hai contratto una MST, è sentirti rispondere,” Ma perché sei uscita con lui?”



Qual è il posto di queste coppie all’interno della comunità queer?

Una cosa interessante che è venuta fuori dalla ricerca è che queste donne si sentono ostracizzate, non solo dal mondo etero, ma anche dalle comunità gay e lesbiche. Le donne si sentono stigmatizzate, e anche i loro partner. Vengono aggredite con commenti sprezzanti, o cliché come “Non puoi fidarti,” o “La bisessualità non esiste.”

Vale soprattutto per le donne giovani in contesti urbani, che frequentano comunità queer. All’inizio magari sono nella posizione di migliori amiche di un uomo gay, ma nel momento in cui si innamorano di un uomo bisessuale, o un uomo che si riteneva gay si innamora di loro—subito vengono ostracizzate. Perché “hai rubato uno dei nostri amici gay.” Magari le rimbalzano nei locali gay, o guardano male loro e i loro partner. E queste donne si sentono davvero disprezzate.

Quali sono i fattori che determinano il successo di queste relazioni?

La felicità delle donne in queste relazioni spesso dipende dal fatto che sapessero o meno della bisessualità del partner dall’inizio della storia. Le donne che già lo sapevano si trovano in una condizione molto più favorevole. Gli uomini che non hanno ancora fatto coming out al momento di inizio della relazione, d’altra parte, diventano poi spesso aggressivi e violenti con le compagne.



Questi uomini hanno più difficoltà degli uomini gay a fare coming out? E perché?

Considera che il numero di uomini gay che si sposano e fanno coming out dopo il matrimonio è crollato, perché la società ora accetta molto di più l’omosessualità. Ma per gli uomini bi non va così. La società li dipinge come cattivi, ambigui, infedeli. In molti film hanno parti da assassini o vittime—magari vengono uccisi o si suicidano. E le donne bisessuali vengono dipinte come “predatrici sexy.”

Spesso questi uomini vengono da background rigidi e religiosi… ed è questo che impedisce loro di fare coming out, mettendo le partner in una brutta posizione. Oltretutto, non avendo mai potuto fare coming out, tutta la frustrazione, la rabbia e la vergogna vengono proiettate sulle donne.

Quali problemi si trovano ad affrontare queste coppie dopo il coming out?

Come in ogni coming out, non è solo una questione personale. Riguarda anche la famiglia, gli amici, e i tuoi figli se ne hai. Per molte donne il problema è, “Come lo diciamo ai nostri figli? E se ci chiedono se papà avrà anche un fidanzato?”



Queste donne vi hanno dato qualche consiglio?

Ci hanno detto di non dare per scontato che un potenziale partner sia etero solo perché flirta o viene a letto con te. Non dare nulla per scontato, e chiedigli in modo diretto della sua sessualità—tra le donne che hanno partecipato allo studio, quelle che hanno dichiarato di avere problemi sono quelle che pensavano che il proprio partner fosse etero, per poi scoprire il suo orientamento in seguito.

Quasi tutte le persone intervistate hanno dichiarato che sperano che la società si apra, e la smetta con il binarismo—gay o etero—e accetti che le persone si possono situare lungo tutto lo spettro. Anche noi ci uniamo al coro.

Questo articolo è tratto da Broadly.