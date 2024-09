Musii: lo strumento musicale gonfiabile da suonare con gli abbracci

Immagini via

I creatori di Musii, ovvero Multi Sensory Interactive Inflatable, ammettono che non tutti nasciamo con il dono naturale dell’orecchio assoluto. Con questo strumento gonfiabile, tuttavia, chiunque può suonare, sentire e visualizzare la musica con l’innegabile gioia di tocchicciare un oggetto gonfiabile.

Creato da Jnr Hacksaw, Filthy Luker e Pedro Estrellas, Musii è stato originariamente progettato per contesti di educazione speciale, dando la possibilità ai bambini di avere la terapeutica e soddisfacente esperienza di creare musica. Gonfiando e sgonfiando le sue punte di nylon, un individuo o un gruppo di persone può suonare e sperimentare la sua libreria di più di 50 soundscape. Attraverso la superficie liscia e bianca dei coni, alcuni altoparlanti che vibrano rispondono in modo graduale al tocco, aggiungendo così l’esperienza tattile allo strumento, mentre dei LED colorati reagiscono alla musica, fornendo una stimolazione visiva.

Sotto la struttura esterna relativamente semplice, tuttavia, si trova un sistema audiovisivo raffinato: la struttura di supporto è stata realizzata con un cilindro in truciolato solido, rinforzato con poliestere e PVC, installato su rotelle girevoli che si possono fissare.

L’oggetto è stato progettato per essere estremamente user-friendly: un touchscreen funziona da telecomando per regolare il volume, la luce e le impostazioni, permettendo un pieno accesso alla libreria di Musii. I morbidi coni gonfiabili sono facilmente removibili per essere puliti o sostituiti: il sistema è portatile e aspetta solo di essere utilizzato da nuovi ed entusiasti creatori di musica.

Cliccate qui per saperne di più su questo inusuale strumento musicale.