Ecco a voi lo YayBahar: lo strumento acustico che emette suoni futuristici

A volte nella nostra casella di posta si materializzano progetti sorprendenti: è il caso dello YayBahar, uno strumento a corda acustico che suona come un sintetizzatore. Görkem Şen, creatore dello strumento, lo suona accarezzando le corde orizzontali dello yayhahar con quello che sembra un piccolo bastone, pizzicando e strimpellando le corde verticali e tamburellando con i piedi. “I materiali utilizzati sono naturali e ogni parte opera in armonia. Forse si potrebbe definire come un nuovo strumento che crea un ponte tra la corda e il corpo risonante,” ha spiegato Olgu Demir nella descrizione del video.

