Involtini fritti ripieni di verza brasata, gamberetti e pancetta

Porzioni: 8

Preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Ingredienti

Per gli involtini:

Mezza testa di cavolo verza, tagliato a striscie sottili

1 g di foglioline di timo fresco

3 g di aglio tritato

230 g di pancetta, tagliata a cubetti

5 g di zucchero Muscovado

Cognac (opzionale)

14 g di olio vegetale

1 g di peperoncino secco tritato

Sale e pepe, a piacere

450 g di gamberetti, sgusciati e privati della spina dorsale

Pasta per Wonton (puoi trovali nei negozi di alimentari asiatici)

Una piccola ciotola di acqua (per sigillare gli involtini)

olio, per friggere



Per la salsa di accompagnamento:

1 lattina di chipotle (Jalapeños essicati e affumicati)

3 spicchi d’aglio

680 g di miele

Preparazione

1. Inizia tagliando a fettine sottili il cavolo. Trita finemente il timo, con la parte posteriore di un coltello affilato, schiaccia l’aglio e tritalo.

2. In una padella scalda l’olio a fuoco alto (fino a quando non inizia quasi a fumare), poi aggiungi cavolo, timo e peperoncino. Condisci con sale e pepe. Fai brasare il cavolo nei suoi stessi succhi per 3 minuti, mescola di tanto in tanto fino a quando non si riducono i liquidi (in circa 5 minuti).

3. In una padella separata, fai soffriggere la pancetta a fuoco medio fino a quando diventa croccante, aggiungi lo zucchero e incorpora mescolando continuamente. La pancetta si caramellerà, quindi assicurati che non si bruci. Ora, se vuoi puoi aggiungere il cognac, stai attento però: togli la padella dal fuoco, versa un po’ di alcol, poi accendi la fiamma e infine abbassa a fuoco basso, lasciando bruciare l’alcol.

4. In un’altra padella ancora, fai cuocere i gamberetti a fuoco medio-alto per 10-12 minuti. Aggiungi un po’ di timo fresco, peperoncino secco tritato, sale e pepe a piacere. Una volta cotti, spostali in un piatto per farli raffreddare e poi mettili da parte, ti serviranno dopo.

Note dello chef: lascia un po’ indietro la cottura dei gamberetti, finiranno di cucinare una volta nella friggitrice.

5. Poi, prendi i gamberi raffreddati e tagliali a pezzetti non troppo grandi.

6. Passa all’assemblaggio degli involtini: prendi un quadrato di pasta per Wonton e aggiungi una manciata di cavolo brasato su un angolo del foglio. Aggiungi i cubetti di pancetta e i pezzetti do gamberetti in cima (stai attento a non sovrapporre con l’involucro).

8. Prepara la salsa d’accompagnamento: in un robot da cucina, frulla chipotle, aglio, miele, sale e pepe a piacere, fino a quando non ottieni un composto liscio.

9. Friggi gli involtini: in una friggitrice con olio a 160 °C, far cadere delicatamente gli involtini (dovranno risultare immersi completamente) nell’olio caldo fino a doratura, in circa 3-4 minuti. Puoi anche cucinarli in una padella o padella in ghisa sul fornello (assicurati di controllare la temperatura dell’olio). Una volta cotti, scolali su carta assorbente, taglia in diagonale e cospargili con la salsa d’accompagnamento, infine, guarnisci il tutto con timo.